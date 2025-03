Romelu Lukaku had nog heel belangrijke boodschap voor alle Rode Duivels na de wedstrijd tegen Oekraïne: dit is wat hij zei

Romelu Lukaku is een geboren leider, dat weten we al langer. Na de fantastische wedstrijden tegen Oekraïne sprak hij de groep nog eens toe.

De Rode Duivels hebben gedaan wat moest tegen Oekraïne door met 3-0 te winnen in de Cegeka Arena. Lange tijd stond een sterk Oekraïne in de weg, maar de bezoekers moesten zich toch gewonnen geven.

Hierdoor mag België ook volgend jaar weer in de A League aantreden van de Nations League, met de grote landen. Iets waar de spelers ongetwijfeld ook heel blij mee zullen zijn.

Romelu Lukaku haalde het belang ervan na de wedstrijd nog eens aan. Hij hielp met zijn twee knappe doelpunten ook enorm hard mee aan de overwinning.

Na afloop sprak hij de spelersgroep nog even toe. Hij had een belangrijke boodschap voor iedere speler. "Heel belangrijke overwinning vandaag. We gaan nu terug naar onze clubs. Probeer allemaal een titel te winnen nu. Let’s go", klonk het.

Zelf maakt Lukaku kans op de titel in Italië. Hij staat tweede in het klassement met Napoli, dat 61 punten telt. Inter Milan is leider met 64 punten.