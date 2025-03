Marc Degryse en Jan Mulder willen nog wat kwijt over prestatie van Hans Vanaken bij de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben zondagavond met 3-0 gewonnen van Oekraïne, waardoor ze in de League A in de Nations League blijven. Hans Vanaken maakte een zeer goede indruk.

Hans Vanaken mocht in de basis starten tegen Oekraïne en greep meteen zijn kans. De middenvelder van Club Brugge speelde een ijzersterke wedstrijd op het middenveld.

Het samen spelen met Kevin De Bruyne en Nicolas Raskin werkte goed. Hans Vanaken heeft bewezen dat hij een basisspeler kan zijn. Hij gaf zelfs een geweldige bal tot bij Romelu Lukaku waarmee die de 3-0 kon maken.

"Nu vinden Rudi Garcia en de voetbalbond dat hij een kans verdient, en dat heeft lang genoeg geduurd", zegt Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws. "In een wedstrijd waar je doelpunten nodig hebt, is het nuttig om twee ‘10'en’ te hebben in steun van Lukaku, die man-tegen-man kan spelen."

"Dat derde doelpunt was fantastisch gedaan. Vanaken en De Bruyne samen in de ploeg krijgen, dat is een stap vooruit voor de Rode Duivels. Dan zijn we sterker. Dit was Vanaken op z’n best", gaat hij nog verder.

Ook Jan Mulder wou nog wat kwijt over de prestatie van Vanaken. "Je zag aan Vanaken dat succes zo veel doet met een voetballer. Hij veranderde plots in de speler die hij bij Club Brugge is, toen die goal viel. Zoals hij vandaag speelde, hebben we hem nog nooit zien spelen bij de nationale ploeg! Met overtuiging."