De grote winnaars van het begin onder Rudi Garcia: deze spelers zullen terugkeren bij de Rode Duivels met een andere status

Rudi Garcia heeft zijn eerste wedstrijden als bondscoach erop zitten. Er waren enkele spelers bij die in zeer positieve zin opvielen in het tweeluik tegen Oekraïne.

Nicolas Raskin

Misschien wel de openbaring van deze terugwedstrijd tegen Oekraïne: opgesteld als 6 en de "man van alles" op het middenveld, Nicolas Raskin... wel, deed alles. Vechtlustig, alomtegenwoordig, netjes, gefocust, hij veroverde ballen en creëerde ruimte zodat de twee naast hem hun werk konden doen.

Op een groot snelheidsverlies bij Rangers na, is er geen reden om te denken dat Raskin niet in juni kan terugkeren naar de selectie. Bij uitbreiding zal Orel Mangala hebben gegromd, want op dit niveau zal de voormalige kapitein van Standard hem altijd vervangen. Velen twijfelden eraan, maar Nicolas Raskin heeft het niveau van de Rode Duivels, en niet zo'n beetje ook.

Hans Vanaken

Men dacht dat hij een van de spelers was die Rudi Garcia weer in de selectie zou opnemen en gezien zijn schitterende seizoen was dit misschien wel het moment bij uitstek. Hans Vanaken speelde een zeer goede wedstrijd en gaf als kers op de taart nog een geweldige assist voor Lukaku.

Hij vocht ook veel, soms zelfs meer dan wanneer hij het shirt van Brugge draagt. Tot slot bevestigt de drievoudige Gouden Schoen dat hij een optie kan zijn voor de nationale ploeg.

Thomas Meunier

Hoewel zijn naam misschien niet meteen viel bij de grote uitblinkers van deze wedstrijden, was dat niet omdat Thomas Meunier een slechte speler is. Als steunpilaar van de gouden generatie was hij degene van wie het minst zeker was wat hij nog kon bijdragen richting 2026. Tegen Oekraïne heeft hij daar een duidelijk antwoord op gegeven.

Het is geen toeval dat Garcia hem twee keer achter elkaar heeft opgesteld, waarbij Castagne aan de linkerkant werd gezet om Meunier op rechts te houden. Hij was een van de weinigen die niet door het ijs zakte in Murcia.

Maxim De Cuyper

Zijn zeer moeilijke wedstrijd in Murcia is al vergeten (ook door Garcia die na de overwinning van gisteren verklaarde dat De Cuyper "een goede wedstrijd" had gespeeld in Spanje). De invalbeurt van Maxim De Cuyper tegen Oekraïne heeft alles veranderd, met een doelpunt en veel offensieve bijdragen.

Een basisplaats in de eerste wedstrijd, beslissend in de tweede: als hij zijn progressie bij de club voortzet, zou De Cuyper de linkervleugelverdediger kunnen worden waar België al lange tijd wanhopig naar op zoek is.

Wout Faes

Domenico Tedesco was dus niet helemaal gek. Wout Faes was erg sterk in Genk afgelopen zondag. Zijn mentaliteit is geweldig, wat hem op zijn minst boven de concurrentie plaatst. Hij wou geen seconde tijd verspillen en de bal moest zo snel mogelijk naar voren van hem.