Peter Vandenbempt speelt advocaat van de duivel na stuntzege van de Rode Duivels

Een goed kwartier. Zoveel tijd hadden de Rode Duivels nodig om een stuntzege te pakken tegen Oekraïne.

De Belgische vlaggen wapperen weer na de 3-0-zege van de Rode Duivels tegen Oekraïne. Daarmee dwong de nationale ploeg het behoud in de A-poule van de Nations League af.

Zo werd deze eerste interlandbreak onder de nieuwe bondscoach Rudi Garcia alsnog een succes. Al waarschuwt analist Peter Vandenbempt als advocaat van de duivel voor te veel optimisme.

“Daar zou ik toch voorzichtig mee zijn”, klinkt het bij Sporza. “Er is geen euforie zoals De Bruyne ook zei, want de wedstrijd in Murcia donderdag is ook nog maar net geweest. Deze veegt dat niet zomaar uit.”

Vandenbempt denkt spontaan terug aan twee jaar geleden. Toen speelden de Rode Duivels tegen Zweden en Duitsland onder Domenico Tedesco. “Toen dachten we dat de nieuwe generatie hetzelfde kon als de oude en dat we geen soort overgangsperiode tegemoet gingen. Dat is toch een beetje tegengevallen.”

Alles moet nog bevestigd worden. De volgende interlandbreak, met WK-kwalificatiematchen tegen Noord-Macedonië en Wales, moet een zes op zes worden.