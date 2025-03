Deze keer deed Thibaut Courtois niet alsof: waarom zijn afwezigheid in Genk geen rel meer veroorzaakt

Men dacht dat het weer zoals in 2023 was. Thibaut Courtois, net terug, was afwezig vanwege een 'overbelasting'. Meteen kwam de opmerking of het een echte blessure of gewoon faken was?

Eerlijk gezegd, toen ik op de UEFA-website de opstelling van België voor deze retourwedstrijd van de Nations League zag, kon ik een lach niet onderdrukken. Geen Thibaut Courtois. Ah, sh*t, here we go again: het heeft niet eens twee interlands geduurd voordat de doelman van Real Madrid zijn diva-gewoontes weer oppakte.

Geleidelijk aan begonnen we echter te denken dat er iets niet klopte. Courtois leek aan zijn warming-up te zijn begonnen, om uiteindelijk af te zeggen. In tegenstelling tot al die wedstrijden waar hij weigerde te verschijnen, was hij nu wel mee op verplaatsing.

Courtois stond wel degelijk opgesteld, verklaarde Rudi Garcia, en laten we niet meteen er van uit gaan dat de coach liegt. In een druk seizoen is het aannemelijk dat Thibaut Courtois voorzichtig wilde zijn.

Courtois stuurde de juiste boodschappen na de wedstrijd

Als hij dan toch een wedstrijd zou skippen, waarom zou hij dan niet de verplaatsing naar Murcia hebben geskipt? Waarom zou hij de match in Genk missen, die echt op zijn lijf geschreven leek om een mogelijk fluitconcert van het publiek te vermijden aangezien hij 'thuis' speelde? Het was ondenkbaar dat Courtois wordt uitgefloten door de Limburgse supporters aan wie hij zoveel heeft gegeven.

Nee, deze keer is het zeker: we zullen Thibaut Courtois het voordeel van de twijfel geven, want het is toch redelijker om te denken dat hij niet zo snel de draak zou steken met iedereen na zijn terugkeer bij de selectie. Ook de houding van de doelman na de wedstrijd sprak boekdelen: hij omhelsde Matz Sels en ook een groot deel van de groep. Dat was de juiste boodschap.

De 'echte' hereniging tussen Thibaut Courtois en zijn publiek is dus uitgesteld tot juni en deze keer zal het niet in de Cegeka Arena maar in het Koning Boudewijnstadion zijn. Tegen die tijd zal er nog veel water onder de brug vloeien: we betwijfelen of het Belgische publiek hem vijandig zal ontvangen. Maar als hij zich afmeldt voor Noord-Macedonië... nou, dan zullen we toch onze wenkbrauwen fronsen.