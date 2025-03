Blessurezorgen rond Thibaut Courtois? Rode Duivel reageert zelf

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois is weer Rode Duivel, al moest hij net in 'zijn' Genk verstek geven voor de partij tegen Oekraïne. Na afloop kwam hij met een korte reactie op de kwetsuur.

De Rode Duivels hebben de klus geklaard op het veld van Racing Genk. België won er met 3-0 van Oekraïne, zonder Thibaut Courtois.

De doelman bleef uit voorzorg aan de kant. Hij had het ongetwijfeld liever anders gezien, net nu hij nog eens naar Genk terugkeerde.

De doelman ging nog heel even op het veld, een uurtje voor de wedstrijd, maar deed teken dat het beter was van niet. Toch was hij dolgelukkig na afloop.

Hij vloog zijn ploegmaats in de armen en vierde op het veld. Na het douchen wandelde hij nog voorbij een aantal fans die allemaal een foto of een handtekening kregen van de Real Madrid-doelman.

Er werd hem daar ook kort gevraagd naar zijn blessure. "Mijn knie? Geen zorgen", klonk het kort. Toch al eerste geruststellende woorden.