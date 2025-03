🎥 Schitterend! Romelu Lukaku maakt na de wedstrijd nog tijd voor alle kinderen die geduldig op hem wachtten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku was zondag alweer dĆ© man bij de Rode Duivels met twee heel belangrijke doelpunten. De Nations League mag dan wel niet de belangrijkste competitie zijn, maar voor het geloof en de toekomst was de winst tegen OekraĆÆne enorm.

Lukaku was tijdens het EK in Duitsland niet bereikbaar. De spits zonderde zich af, maar besefte achteraf dat hij daarmee een fout gemaakt had. Als één van de leiders moet hij zich beschikbaar maken voor de pers en zijn mening geven.

Na de match liet hij dan ook weten dat hij nog naar de mixed zone zou komen. Traditiegetrouw kwam hij wel als allerlaatste uit de kleedkamer. Naast de pers waren er echter ook nog heel wat kinderen die wachten op een selfie of een handtekening van de topschutter aller tijden.

Lukaku nam alle tijd om iedereen die er nog stond op zijn wenken te bedienen. Zelfs een groepje kinderen dat hoog in de tribune zat en hun shirtjes naar beneden smeten.

Omringd door bodyguards tekende hij ook nog elk truitje. Het werd enorm gesmaakt. Lukaku heeft zich samen met De Bruyne geëngageerd om het komende anderhalf jaar alles te geven voor de Rode Duivels.

Lukaku haalde ook aan dat hij het enorm gesmaakt heeft dat er in Genk gespeeld wordt. De Duivels zijn de Heizel meer dan beu, met die grote afstand tussen veld en fans. "Ik moet de bond bedanken voor dit initiatief om in de clubstadions te spelen", zei Lukaku daarover.

En straks misschien wel in 'zijn Anderlecht'? "Dat zou fantastisch zijn, maar ik zal er me wel mentaal op moeten voorbereiden. Ik denk dat ik zou kunnen breken? En als ik daar scoor? Man, dan breek ik zeker", lachte hij.