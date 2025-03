Dramatisch debuut van bondscoach Garcia met Rode Duivels: Zware nederlaag tegen Oekraïne en loodzware opdracht op zondag

Bondscoach Garcia heeft een dramatisch debuut gemaakt met de Rode Duivels. België gaf een voorsprong uit handen en ging na een desastreuze tweede helft met zware 3-1 cijfers onderuit tegen Oekraïne in de heenwedstrijd van de barrages in de Nations League.

Het was uitkijken naar de eerste basiself van bondscoach Rudi Garcia. Hij verraste en dropte De Winter en Mechele centraal achterin en Tielemans kreeg steun van Debast op het middenveld.

Het wedstrijdbegin was voor de Oekraïners die de Belgische elf in de openingsminuten achteruit duwden. Het resulteerde in een prima aanval, maar de poging van Yaremchuk was te centraal en de wederoptredende Courtois bracht redding.

Het duurde een tiental minuten vooraleer de Rode Duivels de partij onder controle kregen. Er volgden mogelijkheden, maar geen echt uitgespeelde kansen. Trossard krulde de bal niet zo gek ver over het doel van Lunin en de Oekraïense doelman was net eerder op de bal toen Lukaku voor hem opdook.

De Bruyne en Lukaku hadden er zin in

De twee tenoren hadden er zin in: De Bruyne zocht de openingen en strooide met enkele heerlijke passen, Lukaku voelt zich duidelijk beter in zijn sas dan op het EK en liet zich vaak in het spel betrekken.

Een vijftal minuten voor de pauze zorgden de sterkhouders zelf voor het openingsdoelpunt. De Bruyne schilderde een vrijschop op het hoofd van Lukaku die de bal tegen de touwen kopte. 0-1 was de ruststand.

Alles zakt in elkaar in de tweede helft

Na de koffie ging de partij aan een gezapig tempo verder. De Bruyne nam Lunin twee keer onder vuur vanop afstand, maar twee keer redde de doelman. Op het uur kwamen de Rode Duivels met de schrik vrij toen Zinchenko een heerlijke vrijschop trapte. Courtois keek enkel toe hoe de bal op de paal belandde.

Het was enkel uitstel want vijf minuten later stond de gelijkmaker wel op het scorebord. Na een slechte controle en dom balverlies van De Winter ging Hutsuliak met het leer aan de haal en verschalkte Courtois.

Het publiek ging er vol achter en de Oekraïners drukten het gaspedaal in, de Rode Duivels moesten het spel ondergaan. We kunnen het dan ook niet onverdiend noemen dat Oekraïne na ruim 70 minuten op voorsprong klom. Debast liet Vanat in zijn rug lopen en die tikte de 2-1 binnen.

Garcia hard kort daarvoor een dubbele wissel doorgevoerd: De Bruyne en De Ketelaere gingen naar de kant voor Vanaken en Lukebakio. Alles zakte in elkaar bij de Belgen en na 78 minuten scoorde Zabarnyi de 3-1. Courtois had zich zijn wederoptreden wellicht anders voorgesteld.

De Rode Duivels staan voor een loodzware taak in de terugwedstrijd op zondag. De opdracht voor Rudi Garcia is helder: winnen met 3 goals verschil om een plaats in de A-divisie van de Nations League te behouden en vooral om de supporters opnieuw enthouasiast te krijgen.