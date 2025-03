Voormalige Genkie zal zondag zwaar gemist worden: "Toen ik mijn been zag, wist ik het meteen"

Zondag spelen de Rode Duivels hun terugwedstrijd tegen Oekraïne in het stadion van KRC Genk. Een wedstrijd waar Ruslan Malinovskyi graag had willen spelen.

De returnwedstrijd in Genk heeft een symbolische betekenis voor verschillende spelers. Vooral Thibaut Courtois maakt zijn grote terugkeer in het stadion waar hij zijn debuut maakte, en speelt voor het eerst in België in bijna twee jaar. Ook Bryan Heynen zal, zelfs als hij op de bank blijft, warm worden toegejuicht.

In het Oekraïense kamp had de emotie vergelijkbaar kunnen zijn voor Ruslan Malinovskyi. De 31-jarige middenvelder speelde drie jaar bij Genk en het kampioenschap in 2019 blijft tot nu toe zijn enigste trofee in zijn carrière.

Geen terugkeer naar het oude nest

Malinovskyi was onlangs nog actief voor Oekraïne op het EK, waar hij onder andere in de laatste wedstrijd tegen de Rode Duivels in actie kwam. Terugkeren naar Genk om voor zijn voormalige supporters te spelen, was voor hem dan ook zeer bijzonder.

"Dit stadion blijft speciaal voor mij. Ik hou van de club en de stad. Het kampioenschap van 2019 is een van de mooiste momenten in mijn carrière, onvergetelijk", vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Pijnlijke blessure

Helaas is de voormalig Genk-speler niet geselecteerd voor de wedstrijd, aangezien hij nog herstellende is van een kuitbeenbreuk. "Het was een ongelukkige blessure", herinnert hij zich.

"Ik wilde schieten, maar mijn voet bleef vastzitten in het gras. De pijn was ondraaglijk, en toen ik mijn been zag, wist ik meteen dat het een lange herstelperiode zou worden."

Ruslan Malinovskyi maakte begin deze maand zijn terugkeer in de competitie met Genoa, maar het was nog niet genoeg om zijn plek in de selectie van Oekraïne te veroveren. "Het zal nog even moeten wachten, maar ik begrijp het volledig. Ik ben net terug, en de bondscoach heeft spelers nodig die 100% klaar zijn. Ik blijf beschikbaar. Als Oekraïne me nodig heeft, ben ik er", besluit de middenvelder.