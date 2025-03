Rode Duivels vallen door de mand: Thibaut Courtois komt met verklaringen na blamage en doet uitspraken die de fans graag zullen horen

De Rode Duivels gingen donderdagavond met 3-1 onderuit tegen Oekraïne. Het was écht niet goed, en zo beleefde Thibaut Courtois ook zeker niet zijn gehoopte comeback.

Hij had zijn terugkeer bij de Rode Duivels ongetwijfeld anders voorgesteld. Thibaut Courtois moest donderdagavond drie keer achterom kijken tegen Oekraïne. Na afloop kwam de doelman in de mixed-zone uitleggen wat er misliep.

"We hadden het moeilijk om de vrije man te vinden en dan aan te vallen. Daarna kregen we een jammere goal tegen. Het was een ongelukkige pass en Koni (De Winter) kon de bal niet echt weg krijgen", begon de doelman.

"Nadien vonden we de rust niet meer terug om de match te controleren", ging Courtois verder. Op een bepaald moment, kort na rust, zakte alles plots in. Oekraïne drukte het gaspedaal in en de Duivels hadden geen enkel antwoord klaarstaan. Na de pauze maakten ze op geen enkel moment nog aanspraak op de overwinning.

"Op de corner maakten ze nog 3-1 en dat is jammer. We moeten rustig blijven, de match analyseren en ik ben er zeker van dat we zondag een betere match zullen spelen. Als we één goal maken dan gaat die tweede ook vallen", klinkt het nog. Klare taal, alleen zullen de fans nu eindelijk daden willen zien.

Lag het aan de mentaliteit misschien, zoals Lukaku vond? "Misschien wel. Als je een goal tegen krijgt moeten we in plaats van te panikeren, rustig het blok vormen. Dan allemaal samen beter verdedigen. Het veld was ook wel niet gemakkelijk."

"We hebben zeker kwaliteit genoeg in de ploeg om dit resultaat weer op te halen. Ik ben er zeker van dat we thuis met 2-0 of 3-0 kunnen winnen. We moeten allemaal een stapje meer zetten en dan komt het allemaal wel goed", aldus Courtois.