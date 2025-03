🎥 "Klap in de handen als je Rusland haat": Belgische en Oekraïense supporters zijn het over één ding volledig eens

De Belgische en OekrƤiense fans supporterden donderdag natuurlijk elk voor hun eigen ploeg. Voor aanvang van de match namen ze wel gezamenlijk Rusland op de korrel.

Het was in het Spaanse Murcia dat België donderdag met 3-1 onderuit ging tegen Oekraïne. Deze wedstrijd kon uiteraard niet in Oekraïne plaatsvinden. Het land van president Volodymyr Zelensky is immers nog altijd verwikkeld in een oorlog met Rusland, ondanks een tijdelijk staakt-het-vuren op vlak van energiecentrales van 30 dagen.

Zeg nu nog dat de voetbalwereld en de politieke wereld nooit met elkaar in contact komen. Het conflict laat niemand onberoerd. De Belgische fans die donderdag aanwezig waren in het Zuiden van Spanje lieten hun mening ook duidelijk horen. Enige sympathie voor Rusland was bij hen bijzonder ver zoek, zoveel is wel duidelijk.

Anti-Rusland gezangen in Murcia

In een filmpje op sociale media is te zien hoe Belgische en Oekraïense supporters met de tram de verplaatsing maakten naar het stadion in Murcia. Een mooie gelegenheid om al eens een liedje in te zetten. "Klap in de handen als je Rusland haat", klonk het. Forse taal, maar zeker vanuit Oekraïense hoek ook begrijpelijk.

De oorlog in Oekraïne is inmiddels al twee jaar aan de gang. Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen en de invasie is sindsdien nog niet gestopt. De geopolitieke situatie blijft dus ook zijn effect hebben op het voetbalgebeuren. Zowel wat de praktische organisatie van matchen betreft als de beleving van de fans.

“If you hate f*cking r***** clap your hands’ on the tram with the Ukraine and Belgium fans en route to the stadium in Murcia šŸ‡ŗšŸ‡¦šŸ¤šŸ‡§šŸ‡Ŗ pic.twitter.com/9aZa60K0gA — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 20, 2025

Vanaf zondag of volgende week zou de VS in het Saoedische Djedda verder onderhandelen met Rusland en Oekraïne over een volledig staakt-het-vuren en een vredesdeal.