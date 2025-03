Brandon Mechele verbergt teleurstelling niet na dramatische avond van Rode Duivels: "Zondag iets rechtzetten"

De Rode Duivels hebben een bijzonder slechte beurt gemaakt tegen Oekraïne. De 3-1 nederlaag ophalen om in de A-poule van de Nations League te blijven wordt een zeer lastige opdracht.

Brandon Mechele verborg zijn teleurstelling niet. Hij zag dat de Rode Duivels het aardig deden in de eerste helft, maar de pedalen verloren na de gelijkmaker.

"Ik ben wel teleurgesteld. Ik denk dat we een goede eerste helft speelden. In het begin was het wat zoeken, maar eenmaal we in ons ritme kwamen waren we goed aan de bal en waren we enkele keren gevaarlijk. We kwamen verdiend op voorsprong voor de rust."

"We begonnen nog behoorlijk aan de tweede helft en dan kwamen we plots op 1-1, dat was jammer. Daarna ging het redelijk snel op stilstaande fasen. Het is echt jammer."

Nieuwe verdediging

"In de tweede helft waren de ruimtes veel groter en was het moeilijker te belopen. Oekraïne kon dat meer benutten en ze waren gevaarlijker dan in de eerste helft. Toen stonden we goed, hadden we controle en gaven we bijna niets weg. De tweede helft was moeilijker."

De verdediging bij de nationale ploeg is nieuw en dan is het niet abnormaal dat het in het begin nog een beetje zoeken is. "Het is een heel nieuwe verdediging, veel nieuwe spelers."

"We hebben nu twee keer samen gespeeld. Het is elkaar nog een beetje leren kennen terwijl het al van moeten is. We willen in de A-groep blijven. We hebben zondag iets recht te zetten."