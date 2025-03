Een generatieschok in Murcia: hoe zit het met de toekomst bij de Rode Duivels?

Op donderdagavond op het veld in Murcia, waren het de vier voormalige Rode Duivels die nog wat indruk konden maken. Een situatie waar we ons toch vragen bij mogen stellen.

Er werd al over geschreven, de tweede helft van de Rode Duivels tegen Oekraïne voldeed niet aan de verwachtingen. De troepen van Rudi Garcia gingen ten onder en incasseerden drie doelpunten op een kwartier tijd tegen Oekraïne.

En wie zijn schuld is dat? Die vraag werd al vaak gesteld, en iedereen heeft zijn mening hierover. De opstelling van Garcia? Een gebrek aan leiderschap? Een gebrek aan ervaring bij de jongeren? De mogelijke antwoorden zijn talrijk.

De Gouden Generatie heeft aan de verwachtingen voldaan, de anderen niet

Eén feit staat echter vast: in Murcia waren de vier beste Belgische spelers... oud. Wel ja, oud, je begrijpt het wel. Maar duidelijk is dat de vier beste Belgen op het veld afgelopen donderdag er al waren in 2018... misschien zelfs in 2012.

De namen? Simpel. Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. De doelman valt niets te verwijten bij de drie doelpunten en heeft enkele reddingen verricht, de Oekraïense aanvallen kwamen vooral via de flank van Tsygankov - De Cuyper, maar nauwelijks van de andere kant.

Kevin De Bruyne heeft niet meer dezelfde impact als in het verleden, maar gaf toch een schitterende bal aan Lukaku die, waardevol gedurende de hele wedstrijd, prachtig met het hoofd scoorde.

Maar er is een probleem. Ja, we geloven in de nieuwe generatie. Maar Zeno Debast (in een bijna onbekende rol voor hem, laten we hem vergeven), Youri Tielemans (27 jaar), Charles De Ketelaere (24 jaar) en Leandro Trossard (30 jaar) zouden zij niet een stap verder moeten staan? Om er maar een paar te noemen, natuurlijk. Maar zij vielen tegen op donderdag. De nieuwe generatie van de Rode Duivels is getalenteerd, met spelers die nog steeds actief zijn bij de beste clubs in Europa.

Maar er zal absoluut meer persoonlijkheid nodig zijn om iets te bereiken. Deze donderdag in Murcia hebben de ouderen indruk gemaakt, terwijl de nieuwelingen hebben teleurgesteld.