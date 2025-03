Na de dramatische nederlaag tegen Oekraïne: Brandon Mechele spreekt Romelu Lukaku tegen

De eerste partij van de Rode Duivels onder bondscoach Rudi Garcia was geen succes. Het lijkt erop dat de sfeer ook al snel niet meer optimaal is. Romelu Lukaku sprak na afloop van de partij van een mentaliteitsprobleem. Brandon Mechele ziet een mogelijk ander probleem.

De Rode Duivels verloren donderdagavond met zware 3-1 cijfers tegen Oekraïne waardoor de degradatie in de Nations League akelig dichtbij komt. Aanvoerder Romelu Lukaku nam geen blad voor de mond en sprak van een mentaliteitsprobleem.

Brandon Mechele gaat niet akkoord met zijn ploegmaat. "De trainer heeft gezegd dat we een goed eerste helft speelden en dat het jammer is dat we het zo weggaven in de tweede helft."

"We gingen er vol voor, ik denk niet dat we het op de mentaliteit kunnen steken", stelt Mechele. Hij ziet mogelijk een fysiek probleem. "Eén keer dat de ruimtes groter worden, misschien is het eerder fysiek, ik weet het niet. We zijn er wel voor gegaan, maar helaas kwamen we een stapje te kort in de tweede helft."

De gelijkmaker kwam er nadat De Winter de bal verloor na een lastige pass van De Cuyper. "Die eerste tegengoal is niet Koni zijn fout, het is gewoon een slechte bal dat hij kreeg. Hij kon die bal misschien beter verwerken", aldus Mechele.

"Het is jammer wat daar gebeurde en dat Oekraïne zo op gelijke hoogte kon komen. Dat gaf hen zuurstof en vertrouwen want tot dan hadden ze nog bijna niets gedaan. Misschien moeten we op die momenten wat rustiger blijven onder de situatie en even de controle behouden. Zondag wordt het moeilijk, maar moeilijk gaat ook."