We moeten al terug naar 2010: dit is het Belgisch elftal dat voor gisteren vier keer op rij verloor

Tegen Oekraïne leed België zijn vierde opeenvolgende nederlaag. De laatste keer dat dit gebeurde, was het om mathematisch de mislukte kwalificatie voor het WK 2010 te bezegelen...

België verloor donderdag (3-1) in Oekraïne, in het stadion van Murcia. Deze nederlaag is de vierde op rij voor de Rode Duivels, na de recente verliezen tegen Italië, Frankrijk en Israël.

Vier nederlagen op een rij, dat was lang geleden. We moeten meer dan 15 jaar teruggaan in de tijd om een dergelijke reeks te vinden, tot september 2009. Op 9 september dat jaar leed België de pijnlijke nederlaag in Armenië (2-1).

Deze nederlaag bevestigde mathematisch (hoewel de spanning al lang voorbij was) dat België zich niet zou kwalificeren voor het WK 2010. Franky Vercauteren, interim-coach in afwachting van de komst van Dick Advocaat, stapte meteen op zonder zijn mandaat af te wachten.

Het was dus de vierde nederlaag op rij voor de Rode Duivels: een paar dagen eerder verloor België met 5-0 in Spanje, gevolgd door twee vriendschappelijke nederlagen tegen Japan en Tsjechië. En als we zondag verliezen, evenaren we de reeks van 2006-2007 (Polen, Tsjechië, Portugal x2, Finland).

Voor de nostalgici, het elftal van toen (het enige Belgische doelpunt werd gescoord door Daniel Van Buyten) was als volgt: Gillet - Swerts, Simons, Van Buyten, Deschacht - Defour, Mirallas (71, Hazard), Martens (54, De Sutter) - Dembele, De Camargo, Sonck (80, Lamah).