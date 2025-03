Romelu Lukaku snoeihard na pijnlijke nederlaag tegen Oekraïne: "Dit kan niet, dit is onacceptabel"

Romelu Lukaku reageerde voor tv na de nederlaag tegen Oekraïne. De doelpuntenmaker van de avond verborg zijn teleurstelling niet.

Romelu Lukaku had zijn taak volbracht door zijn 86e doelpunt te scoren voor de nationale ploeg tegen Oekraïne, op de 50e assist van Kevin De Bruyne. Hij begon het Garcia-tijdperk zoals de periodes onder Martinez en Tedesco: met het eerste doelpunt.

In de eerste helft was het oké. Maar daarna, in de tweede helft, stortte alles in bij de Rode Duivels. "De manier waarop we de goals binnen kregen, dat is een kwestie van mentaliteit", vertelde Lukaku volgens Het Laatste Nieuws.

"Je moet duels willen winnen en ervoor gaan. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel en we moeten van nul beginnen. Maar zó verliezen, dat kán niet. Dit is onacceptabel", analyseert de aanvoerder.

In het kort: Garcia heeft werk voor de boeg, en dat is niet zo verrassend. Dit team verloor slechts enkele maanden geleden met 1-0 van Israël, en alle problemen zullen niet zomaar worden opgelost.

"Het is een mentaal probleem. Ik vergelijk het met de vorige generatie, in 2010. We moeten opnieuw die mentaliteit in de groep creëren en zo krijgen we die goals niet meer binnen. Dat is moeilijk, maar dan moeten we afspraken maken. We waren te onduidelijk naar elkaar toe."

Lukaku liet zich na de 3-1 nederlaag ook nog uit over de kansen op kwalificatie. "Je mag hen niet onderschatten, maar in een topsfeer met de supporters achter ons moet het kunnen."