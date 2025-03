Ruslan Malinovskyi heeft nog een zeer duidelijke boodschap voor de Genk-fans

Ruslan Malinovskyi zal zondagavond niet terugkeren naar Genk, tot grote spijt van de fans. De Oekraïner is nog herstellende van een zware blessure, maar had al wel wat mooie woorden voor de supporters van Genk.

Ruslan Malinovskyi had zondag nog eens op het veld kunnen staan in Genk, maar blessureleed voorkomt dat. Hij herstelt nu nog van een zware kuitbeenbreuk. Daardoor werd hij niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Oekraïne, die zondag in Genk spelen.

In Genk kennen ze de middenvelder nog heel goed. Met zijn fantastische knal en zijn heerlijke vrije trappen kon hij voor veel plezier zorgen in de Cegeka Arena, al was het toen nog de Luminus Arena.

Hij was erbij toen de Limburgers in 2019 voor het laatst kampioen speelde, de zomer nadien vertrok hij naar Atalanta. Malinovskyi volgt Genk nog steeds, vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Natuurlijk! Ze zijn de voorbije seizoenen een paar keer dicht bij de titel geweest, maar het is telkens niet gelukt. Ook nu staan ze er weer goed voor. Ik ben benieuwd of ze de goede lijn van de reguliere competitie kunnen doortrekken in de play-offs, want daarin is de druk natuurlijk veel groter. Maar ik wens de club alleszins het allerbeste en zal vanuit Italië mee supporteren."

Tot slot had hij ook nog een boodschap voor het Genkse publiek. "Ik zou hen willen zeggen dat ik hoop om zo snel mogelijk tussen hen te staan. Ik heb geweldige herinneringen aan KRC Genk en wil de sfeer in het stadion nog eens voelen. Daarnaast wil ik hen ook bedanken. Ze hebben me al die jaren gesteund, ook na mijn zware knieblessure. Dat zal ik nooit vergeten."