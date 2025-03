Zeer slecht nieuws voor de Rode Duivels: Oekraïne recupereert sterspeler om Belgische defensie nog meer onder druk te zetten

Oekraïne scoorde in de eerste wedstrijd tegen België drie keer, en dat zonder hun beste aanvaller. Zondag in Genk zou Artem Dovbyk er wel bij moeten zijn.

In Murcia had Oekraïne geen grote Roman Yaremchuk nodig om België te verslaan. De ex-spits van Club Brugge speelde een onopvallende wedstrijd, maar toch vertoonde de Belgische defensie de nodige zwaktes.

Yaremchuk verving sterspeler Artem Dovbyk, die ziek was en de wedstrijd miste. Maar volgens Het Laatste Nieuws is Dovbyk inmiddels weer fit en klaar om te spelen. Yefim Konoplya en Oleksandr Sych, die in de heenwedstrijd geblesseerd raakten, zijn daarentegen niet beschikbaar.

Artem Dovbyk, momenteel aanvaller van AS Roma, is met een marktwaarde van 30 miljoen euro de op twee na duurste speler van Oekraïne. Chelsea-aanvaller Mykhaylo Mudryk is de duurste, maar mag vanwege een positieve dopingtest voorlopig niet meer voetballen.

Dovbyk startte afgelopen zomer tegen de Rode Duivels in de groepsfase van het EK en heeft al 11 doelpunten in 35 interlands. Dit seizoen scoorde hij 15 keer in 38 wedstrijden voor Roma. Alexis Saelemaekers en co zijn dus gewaarschuwd: Dovbyk kan de Belgische verdediging flink in de problemen brengen.