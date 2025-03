Een belangrijk cijfer, ondanks de malaise: kersvers Rode Duivel Jorthy Mokio komt in clubje van zeer prestigieuze namen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is slechts een voetnoot in de marge van de 3-1-nederlaag van de Duivels, maar Jorthy Mokio sluit zich aan bij een zeer exclusieve groep voetballers. Hij doet zelfs straffer dan Vincent Kompany.

De 17-jarige Jorthy Mokio kreeg donderdagavond nog enkele speelminuten, in de slotfase van de wedstrijd. Gezien de rampzalige situatie waarin de Belgen verkeerden, met die 3-1-achterstand, bleef zijn invalbeurt wat onder de radar. Dat betekent niet dat die niet belangrijk was. Integendeel, cijfermatig valt het belang ervan niet te ontkennnen.

Deze invalbeurt geeft Mokio immers nu al een plekje in de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal. De speler van Ajax Amsterdam is met 17 jaar en 19 dagen de op twee na jongste Rode Duivel in de geschiedenis geworden. Hij laat onder andere Zakaria Bakkali en Vincent Kompany achter zich. Dat zou hem ook iets moeten leren.

Jong debuut bij Duivels biedt geen garantie

Namelijk dat het nog verschillende kanten uitkan als je als jong talent al vroeg in actie komt bij de Rode Duivels. Het kan het begin zijn van een hele grote carrière maar het kan ook nog misgaan. Bakkali was 17 jaar en 263 dagen toen hij voor de Rode Duivels debuteerde. Vincent Kompany was dan weer 17 jaar en 272 dagen oud bij zijn debuut.

Enkele opvallende namen waren er dus nog vroeger bij dan Mokio. Anthony Vanden Borre was slechts 16 jaar en 187 dagen oud bij zijn eerste wedstrijd voor de nationale ploeg. Romelu Lukaku moest met zijn 16 jaar en 294 dagen amper voor Vanden Borre onderdoen. Mokio maakt dus de top 3 compleet, Bakali en Kompany vullen de top 5 aan.

Veel potentieel bij Mokio

Nu maar hopen dat Mokio verder komt dan de twee caps van Bakkali. Daar heeft hij alleszins wel het potentieel voor.