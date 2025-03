Rudi Garcia en de Rode Duivels staan voor enorme uitdaging: "Als je een groot team wilt zijn..."

Rudi Garcia heeft nog heel veel werk. Ondanks een voorsprong van één doelpunt bij de rust, gingen de Duivels ten onder in de tweede helft tegen Oekraïne, en zullen ze hun achterstand moeten inhalen op zondag in Genk.

België heeft donderdagavond in Murcia tegen Oekraïne verloren. Na een moeilijke eerste helft waarin de Rode Duivels met een doelpunt voorsprong de kleedkamers ingingen, was de tweede helft gewoonweg schandalig.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd probeerde Rudi Garcia de eerste helft van zijn nieuwe team wat op te fleuren, maar moest hij uiteindelijk toegeven dat ze het hebben laten afweten.

"De reden voor onze tweede helft? Die moeten we vinden. Het is niet mogelijk om een België te zien met een mooi gezicht in de eerste helft, althans na de eerste moeilijke tien minuten, en dan dit voor tweede helft te zien. Vooral omdat niets wees op zo'n scenario."

"We hadden controle, we kwamen in de wedstrijd, we maakten een mooi doelpunt en als we iets nauwkeuriger hadden geschoten, hadden we zelfs voor rust nog verder kunnen uitlopen. We werden gepakt op individuele fouten, maar dat kan gebeuren in voetbal. Dat hoort bij het vak."

Enorme uitdaging voor Rudi Garcia

Zoals Romelu Lukaku al zei, hebben de Rode Duivels vooral op mentaal gebied gefaald. De gelijkmaker na een uur spelen was een dreun en België heeft zich nooit weten te herstellen, wat niet normaal is.

"Maar alleen omdat we daar een doelpunt incasseren, betekent het nog niet dat we balverlies moeten lijden, duels verliezen, de tegenstander laten voorzetten terwijl we wisten dat dat de kracht van Oekraïne is. Maar goed, we staan halverwege deze 180 minuten met twee doelpunten achter."

"Ik wacht op een reactie, die niet kwam na de 1-1. Ik vond Oekraïne gemotiveerder dan wij. Misschien lag het aan de fysieke gesteldheid of het publiek, maar als je een groot team wilt zijn, mag je niet zo instorten. We moeten standhouden en herstellen, er staat nog één helft in deze dubbele confrontatie op het spel."

"Maar de 11 spelers die begonnen en de 5 die invielen waren niet op niveau. Nu gaan we zien of we een groot team zijn," besloot de Franse bondscoach, die voor zondag veel werk voor de boeg heeft. En niet alleen op mentaal gebied.