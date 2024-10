België speelt héél sterke match, maar Frankrijk kloppen blijkt onmogelijk: fans roepen om ontslag bondscoach Tedesco

De Rode Duivels hebben een heel goeie match gespeeld tegen Frankrijk. Er was tien keer meer te zien dan die match op het EK. Spijtig genoeg moesten ze alweer het onderspit delven. En dat had niet gemoeten, maar je moet in het hedendaags voetbal gewoon efficiënt zijn in beide boxen. Hallo barrages!

Domenico Tedesco deed deze keer normaal, al zette hij wel weer Zeno Debast op de rechtsachter en moest Maxim De Cuyper genoegen nemen met een plaats op de bank. Doku stond ook op rechts, maar daar zat wel degelijk een plan achter. Koundé had het hem al een paar keer moeilijk gemaakt en Digne moest hem beter liggen.

Aanvallend trio swingt, maar... scoort niet

Dat was ook het geval. Na 7 minuten had de linksachter al geel onder zijn neus geduwd gekregen. Doku richtte schade aan hoor. Net als Trossard aan de andere kant. De twee flankaanvallers rolden regelmatig de verdediging op, maar scoren zat er niet in.

Ook Openda speelde één van zijn beste matchen in het shirt van de nationale ploeg. Telkens aanspeelbaar en heel gevaarlijk in de ruimte. Hij dook slag om slinger in de rug van Saliba en Konaté. Kansen genoeg hoor, maar afwerken was een probleem. Zeker die voorzet van Doku had hij altijd moeten binnen glijden.

Tielemans mist penalty

Tot Saliba uitgleed en daarbij de doorgebroken Openda onderuit haalde. De VAR moest checken of het buitenspel was, maar niet dus. Tielemans achter de bal en... hij schoot het leer meters over. Pijnlijk, want de Duivels hadden zichzelf altijd moeten belonen voor dat uitstekende halfuur.

En Frankrijk blijft Frankrijk. Toen ze dan toch een keer in de zestien kwamen, gleed Faes ongelukkig uit en viel met zijn hand op de bal. Ook penalty en Kolo Muani - voor de derde keer in drie onderlinge duels de laatste vier maanden - heeft blijkbaar toch iets betere zenuwen dan Tielemans. Casteels had geen kans.

Het blijft een spijtige conclusie dat we als team het laatste half jaar het moeilijk hebben om te scoren. Op het EK was dat ook al het grootste manko. En los dat maar eens op als je twee meest efficiënte spelers hebben afgezegd tot de WK-kwalificaties beginnen.

Vertonghen benieuwd

Maar toch... het is niet iedereen gegeven om de verdediging van Frankrijk zo te laten afzien. En een minuut voor de pauze loonde het ook. Castagne slingerde een fantastische voorzet naar de tweede paal waar Openda als een duiveltje uit een doosje opdook om binnen te koppen. Eerst nog afgevlagd, maar meteen rechtgezet door de VAR.

Het zal hem deugd gedaan hebben. "Heel erg benieuwd naar de analyse tijdens de rust nu", tweette Jan Vertonghen. Nu goed, een sterke helft mag zo af en toe wel hé Jan. Frankrijk tapte de tweede helft trouwens uit een heel ander vaatje.

Op de counter begonnen ze de Belgen heel wat pijn te doen. Een doelpunt van Koné werd afgekeurd voor voorafgaand hands. Maar even later lag de bal toch weer tegen de netten van Casteels. Mangala verloor de bal, Digne zette voor en weeral Kolo Muani scoorde met het hoofd.

Barrage niet meer te vermijden, Tedesco op de korrel

Na een rush van Tielemans moest Tchouaméni aan de noodrem trekken en stond Frankrijk wel met tien. De Duivels waren beter, maar de verdediging van les Bleus was amper te passeren. En dan was er altijd Maignan nog. Wat een doelman ook!

Soit, België had dus beter verdiend, maar beloonde zichzelf niet. De fouten achteraan worden tegen toplanden cash betaald en als je tien kansen nodig hebt om 1 keer te scoren... Dan mag je nog zo goed spelen als je wil. En daar kan de bondscoach deze keer ook niet aan doen.

De Duivels zullen wel barrages moeten spelen om in de A-groep van de Nations League te blijven. Dat staat nu al zo goed als vast. "Tedesco démission", klonk op het einde door het stadion. Tja... Hij kan ze er moeilijk zelf intrappen hé.