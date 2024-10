Hij heeft het Franse team toch laten afzien: Jérémy Doku is een juweeltje... dat koste wat het kost beschermd moet worden

België heeft maandagavond verloren van Frankrijk in de Nations League. De Rode Duivels lieten echter veel interessante dingen zien op aanvallend vlak. Vooral dankzij een vurige Jérémy Doku.

Slechts enkele dagen na de wedstrijd tegen Italië heeft Domenico Tedesco de les geleerd: minder experimenteren met Jérémy Doku. Of beter gezegd, niet te veel.

De jonge vleugelspeler van Manchester City stond opnieuw aan de rechterkant, maar niet als vleugelverdediger. Gelukkig maar. We wilden hem niet de hele wedstrijd zien verdedigen, zeker niet tegen Bradley Barcola.

Jérémy Doku bezorgt Lucas Digne een zeer lastige avond

Tegen Les Bleus maandagavond was Jérémy Doku een van de beste Belgen op het veld. Misschien wel de beste. Hij was in ieder geval de gevaarlijkste.

Vooral in de eerste helft maakte hij het leven zuur voor de arme Lucas Digne. De verdediger van Aston Villa werd talloze keren voorbij gedribbeld en zag echt af.

In de tweede helft schoof Doku weer door naar links. Net als zijn team leek hij wat meer op de achtergrond, hoewel hij nog steeds zijn tegenstander kon passeren en gevaar kon creëren.

Het echte juweeltje van het nationale team is Jérémy Doku

We weten het al een tijdje, vooral na zijn knallende invalbeurt tegen Italië in de kwartfinales van Euro 2021: de toekomst van het nationale team moet met Jérémy Doku worden geschreven.

De jonge speler opgeleid bij Anderlecht zit boordevol talent en heeft buitengewone aanvallende kwaliteiten. Als Manchester City in de zomer van 2023 €60 miljoen heeft uitgegeven om hem bij Stade Rennais weg te kapen, is dat niet voor niets.

We hebben het maandag weer gezien: zijn dribbelvaardigheid, zijn snelheid over de eerste meters, zijn technische vaardigheid....Doku heeft een enorm potentieel.

Het gevaar: een 'Doku-afhankelijkheid' worden

Hij lijkt nu beter in staat om herhaalde inspanningen te doen zonder vermoeid te raken tijdens een wedstrijd. Hij kan eenvoudig elke verdediger passeren en elke verdediging ontwrichten, zelfs de beste ter wereld.

Echter, zoals zijn recente optredens laten zien, ook tegen Frankrijk, moet geduld betracht worden. Doku is nog niet beslissend genoeg en laat nog te veel steken vallen met zijn laatste bal, zowel om te scoren als om te laten scoren.

Dit werd des te meer duidelijk in de afwezigheid van Lukaku en De Bruyne: hij was bijna de 'enige' motor in de aanval van de Rode Duivels. Het gevaar is dus om te veel op hem en zijn prestaties te leunen.

We moeten ook opmerken dat de bijdrage van Bakayoko en Lukebakio voorlopig ontoereikend is, en dat Duranville nog te jong en kwetsbaar is. Doku is dus op dit moment de enige zekerheid van onze nationale ploeg op de positie van vleugelspeler. Dat brengt extra druk met zich mee.

Hij is jong en moet nog groeien. Laten we nog even geduld hebben, en de kans is groot dat hij ons fantastische dingen zal bezorgen in de komende jaren.