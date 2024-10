Philippe Albert laat zich uit over nederlaag van Rode Duivels tegen Frankrijk en zag dat Tedesco voor een verrassing zorgde

Philippe Albert betreurt het feit dat België zijn kansen niet heeft weten te benutten in de eerste helft tegen Frankrijk. De voormalige Rode Duivel gaf zijn mening over de nieuwe nederlaag tegen Frankrijk.

Op maandag verloor België opnieuw van Frankrijk (1-2). Voormalige Rode Duivel en analist, Philippe Albert, blikt terug op deze wedstrijd. Hij zag alvast één grote verrassing in de opstelling van Domenico Tedesco.

"Na de verrassing dat De Cuyper niet aan de aftrap stond, terwijl hij een uitstekende prestatie had geleverd in Italië, was het begin van de wedstrijd honderd procent voor België, laten we dat duidelijk stellen. Dat tegen een Frans team dat niet op het niveau was van een land uit de top 25. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar de Fransen waren onwaardig aan hun status", vertelde Albert bij Sudinfo.

Albert betreurt dat de Rode Duivels niet efficiënter waren voor doel. "De Rode Duivels hadden de kans om de voorsprong te nemen en lieten die liggen. Als Tielemans zijn strafschop had benut, zou hij zijn teamgenoten een eerste stap hebben laten zetten naar een overwinning die hen goed had gedaan."

"Deze wedstrijd had bij de rust beslist moeten zijn, met een 2-0 voorsprong. Maar nogmaals - voor de zoveelste keer moet ik zeggen - hebben de spelers van Tedesco hun tegenstanders de kans gegeven om terug te komen", aldus Albert.

Iets wat tegen Frankrijk nooit mag gebeuren. "Wanneer je het team van Deschamps een tweede kans geeft om de controle over een wedstrijd te krijgen, laten ze zelden die mogelijkheid onbenut."