Frank Raes zegt waar het op staat en geeft zijn analyse van nieuwe nederlaag Rode Duivels: "Wat deed hij daar?"

De Rode Duivels konden maandagavond net niet winnen van Frankrijk. België speelde een goede wedstrijd en was de betere ploeg in het Koning Boudewijnstadion, maar vergat zichzelf alweer te belonen.

De Rode Duivels hadden nog wat goed te maken na twee eerdere nederlagen tegen Frankrijk en een teleurstellende prestatie tegen Italië. Een nieuwe nederlaag tegen de Fransen volgden, maar deze keer wel met goed voetbal.

Dat zag ook Frank Raes. "Van een héél zwakke eerste helft tegen Italië naar een van onze beste helften onder Tedesco in nauwelijks vier dagen", begint hij bij Gazet van Antwerpen. "Het leken voor de rust wel andere Rode Duivels dan donderdag. Aanvankelijk werden nochtans heel wat wenkbrauwen gefronst bij de opstelling. Castagne op links? Debast op rechts? En ook Doku opnieuw rechts?"

"Maar eerlijk is eerlijk: het stond lange tijd erg goed. Doku had het in de heenmatch tegen Frankrijk moeilijk tegen Koundé, nu dolde hij met Digne. Ook De Ketelaere, Trossard en Openda zaten meteen goed in de match. Het is jammer dat Tielemans die penalty miste. Een doelpunt had zijn sterke wedstrijd kunnen bekronen", gaat Raes verder.

Uiteindelijk kreeg Frankrijk nog een strafschop na zeer vreemd hands van Wout Faes. "Dat we voor de rust dan toch een tegendoelpunt slikken op penalty – wat deed Faes daar? – was even ongelukkig als voorspelbaar."

Frankrijk blijft natuurlijk een land waar bijzonder veel kwaliteit rondloopt. Drie keer op rij winnen van de Rode Duivels gebeurt ook niet zomaar. "Het is dan geen schande om te verliezen. Volgens de waardeverhoudingen is dat de normaalste zaak van de wereld", besluit Raes.