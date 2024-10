Supporters die 'Tedesco démission" riepen, verklaren hun actie: "We stellen ons vragen en voelen ons in de steek gelaten"

Weet u, we waren gisteren verrast toen er ineens vanuit de tribunes de kreet "Tedesco démission" de kop opstak. Het tactische plan van de bondscoach tegen Frankrijk was immers heel goed en het werd ook goed uitgevoerd. De supporters die vroegen om zijn ontslag gaven nu meer uitleg.

Een Franstalig gedeelte van de supporters begon het te zingen tijdens de match. John Gislain, één van leiders van het sfeerblok in het Koning Boudewijnstadion, verklaart waarom het net nu gebeurde.

“Ik begrijp dat dit moment je misschien heeft verrast, maar het waren geen loze woorden", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Maar in de 85ste minuut stonden we op achterstand en ik dacht dat dit het moment was. Ik ging de man met de megafoon opzoeken en vroeg hem ‘Tedesco démission’ te roepen."

Die kreet werd snel overgenomen. Het was geen reactie op de wedstrijd, wel op het mislukte EK. "Dit was de eerste keer dat de Rode Duivels na die mislukking in de zomer in België speelden."

"Het was dan ook de eerste keer dat we onze teleurstelling tegenover de hoofdverantwoordelijke konden laten horen. We stellen vragen bij zijn omgang met de spelers. Er is het geval-Courtois en ook De Bruyne is er nu even niet bij.”

Ook het gebrek aan open trainingen ligt de supporters zwaar op de maag. "Zijn voorganger Roberto Martinez deed het ook niet vaak, maar hij accepteerde het toch af en toe", aldus Ghislain nog. "Dit vergroot de afstand tussen het team en de supporters. De familiegeest van het Marc Wilmots-tijdperk is verdwenen. We voelen ons in de steek gelaten en er kan geen dialoog meer plaatsvinden. Het fluitconcert op het EK na Oekraïne is daar ook een voorbeeld van."