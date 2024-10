Didier Deschamps heeft mooie woorden voor Rode Duivels en ziet dat de wedstrijd helemaal anders kon lopen: "Als ik eerlijk moet zijn..."

Frankrijk heeft zijn derde overwinning in enkele maanden behaald tegen de Rode Duivels. Didier Deschamps heeft de gewoonte om België te verslaan, maar had positieve woorden voor ons land na de wedstrijd.

Frankrijk was slecht begonnen aan zijn Nations League-campagne, maar de zaken gaan nu beter voor Les Bleus... ten koste van België, met twee nederlagen in twee wedstrijden.

Maar dit keer heeft Frankrijk nog veel meer afgezien dan in Lyon. "We zijn door een uitstekend Belgisch team onder druk gezet. Het was beter aan het einde van de eerste helft van onze kant, ik denk dat de Belgen veel energie hebben gestoken in hun eerste halfuur", analyseerde Didier Deschamps vrij nauwkeurig.

"We hebben behoorlijk wat kansen gecreëerd maar als ik eerlijk moet zijn, zou ik zeggen dat het een wedstrijd was die beide kanten op kon gaan. Het kwartje viel aan onze kant. Ook hun gemiste strafschop veranderde veel", merkt de bondscoach van Les Bleus op.

Men vergeet soms dat ook Frankrijk nog in een generatiewisseling zit. "Dit soort wedstrijden, het is belangrijk om ze te kunnen winnen terwijl je lijdt. Deze zeer jonge groep heeft dit soort wedstrijden nodig, er zullen veel zaken te corrigeren zijn maar onze moeilijkheden komen ook voort uit wat België goed heeft gedaan", benadrukt Deschamps.

"Het hoogste niveau is erg veeleisend. Maar over de eerste 30 minuten kunnen we de verdienste van België niet ontnemen. Het is een belangrijke overwinning voor de groep", besloot Didier Deschamps.