Domenico Tedesco reageert zelf op fans die zijn ontslag willen zien en benoemt wat het probleem was tegen Frankrijk

Domenico Tedesco moet zeer gemengde gevoelens hebben gehad na de nederlaag tegen Frankrijk. Omwille van de nederlaag terwijl de Belgen goed spel brachten, maar ook omdat het publiek hem voor de eerste keer direct heeft aangesproken.

We vroegen ons af in welke gemoedstoestand we Domenico Tedesco zouden aantreffen na deze nieuwe nederlaag tegen Frankrijk. En daar verscheen de bondscoach, hoewel hij er behoorlijk vermoeid en teleurgesteld uitzag, met uiteindelijk een positieve houding.

"De gezangen over een ontslag? Het werd mij na de wedstrijd verteld, ik gaf er geen aandacht aan tijdens de match. Ik begrijp dat de uitslag teleurstellend is en dat het zeer emotioneel is", zei Tedesco tijdens de persconferentie. "Want deze wedstrijd, we verdienden het om te winnen. Dus om niet te winnen, maar zelfs te verliezen, is echt teleurstellend."

België heeft al wel lang niet meer zo'n goede wedstrijd gespeeld... "Het is moeilijk om beter te doen dan dit tegen Frankrijk. De kracht die ze met zich meebrengen is ongelooflijk. Om zo'n intensiteit tegen hen te brengen, is niet gemakkelijk. Heb je gezien wat ze nog meer konden brengen in de tweede helft? Het is ongelooflijk", herhaalde de Belgische bondscoach.

"Inhoudelijk was het zelfs beter dan in Lyon. Maar het probleem, dat had ik al genoemd voor de wedstrijd, is dat je moet scoren. Als je zulke goede kansen hebt, moet je ervan profiteren. En als je op voorsprong komt, met de sfeer in het stadion, dan is het een ander verhaal", betreurt Domenico Tedesco.

"De vraag is niet of we de kwaliteiten hebben om het beter te doen. Je moet naar die van hen kijken. Maar ik ben er zeker van dat we het potentieel hebben om ons te blijven verbeteren. Als we geen kansen hadden gecreëerd, dan was er een probleem", concludeerde hij vervolgens.