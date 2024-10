Zonder hen blijft het toch extra moeilijk: Tedesco zegt wanneer hij Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne weer bij de Rode Duivels verwacht

België heeft deze interlandpauze doorgebracht zonder drie sleutelspelers: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Amadou Onana. Helaas is de hoop om in de top 2 van de groep te eindigen bijna onbestaande: moeten we dan het beste team oproepen?

Op deze vraag was het antwoord van Domenico Tedesco duidelijk: "Ja, ik zal de beste spelers oproepen. Het doel is nu natuurlijk om in groep A van de Nations League te blijven, maar wie weet? Het zal ook veel afhangen van Italië-Frankrijk. Als we 6/6 halen, blijft er een kans", aldus de bondscoach van de Rode Duivels.

Enkele terugkeerders zijn te verwachten... maar er blijven nogal wat vragen rond de gevallen van De Bruyne en Lukaku. "We waren allemaal bang dat Kevin De Bruyne zou stoppen na de teleurstelling van de wedstrijd in Frankrijk", bekent Tedesco.

"Maar dat is helemaal niet het geval. Hij is erg belangrijk voor ons. Kevin zal er niet zijn in november, het is afgesproken dat hij zich zal concentreren op de kwalificaties voor het WK 2026." Dus geen KDB tijdens de laatste twee Nations League-wedstrijden, maar wel in maart.

Maar wat te denken van Romelu Lukaku? Sommigen beginnen te denken dat de aanvaller van Napoli niet zal terugkeren. Hij heeft immers twee opeenvolgende selecties afgewezen om "aan zijn vorm te werken", wat niet typisch voor hem is. "Ik denk dat in november, na enkele weken, hij beschikbaar zal zijn. Big Rom is back, hopelijk", glimlachte Domenico Tedesco.

"Ook de terugkeer van Amadou Onana zal heel belangrijk zijn", benadrukt hij. Jammer genoeg een beetje te laat, want nu zou het een wonder moeten zijn om nog een van de eerste twee plaatsen in de Nations League te halen.