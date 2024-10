Marc Degryse ziet dat Rode Duivels met bijzonder lastig probleem (blijven) kampen: "Hoe je het ook draait of keert, dat missen we"

De Rode Duivels hebben maandag voor de derde keer in enkele maanden tijd verloren van Frankrijk. De zuiderburen lijken België niet te liggen in het voetbal. Marc Degryse merkt nog een zeer lastig probleem op bij de Duivels.

Na op het EK met 1-0 uitgeschakeld te worden door Les Bleus en nadien in Lyon met 2-0 te verliezen, werd het maandag 1-2 in het Koning Boudewijnstadion. De score had er echter helemaal anders kunnen uitzien, want de Belgen speelden een goede partij voetbal.

Goed voor bondscoach Domenico Tedesco, die de laatste tijd onder flink wat druk is komen te staan na de blijvende tegenvallende prestaties. Dat merkt ook Marc Degryse op.

"Eerst en vooral: de bondscoach heeft tijd gewonnen met de wedstrijd tegen Frankrijk. De intenties waren goed, zijn keuzes - Doku op rechts en Castagne op de linksachter bijvoorbeeld - draaiden goed uit. Frankrijk werd onder druk gezet, tactisch was er weinig tot niets fout bij deze aanpak. Dan is het vooral jammer dat we alweer verliezen van die Fransen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

Maar er is nog een zeer lastig probleem, waar de Duivels toch al enige tijd mee kampen. Scoren is bijzonder moeilijk, zelfs wanneer er - zoals maandag tegen Frankrijk - heel veel wordt gecreëerd.

"Hoe je het draait of keert, we missen toch wel scorend vermogen. Openda speelde in mijn ogen één van zijn betere wedstrijden, maar hij heeft te veel kansen nodig om te scoren. Dat moet beter", besluit Degryse.