Marc Degryse reageert op fans die om ontslag van Tedesco roepen

België speelde geen slecht voetbal tegen Frankrijk, maar kon de punten niet thuishouden. Na afloop waren de fans bijzonder ontevreden en riepen ze om het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco.

België blijft met 4 op 12 achter in de Nations League nadat het alweer verloor van Frankrijk. Na afloop hadden een hoop Belgische supporters er genoeg fan en riepen ze om het ontslag van bondscoach Tedesco.

"Dat is op basis van die match tegen Italië, niet op basis van vanavond", stelt Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws. "Je kan nu moeilijk zeggen dat Tedesco rare zaken heeft uitgespookt. De ploeg stond er en hij maakte de juiste keuzes. Eigenlijk kan je hem niets verwijten. Dat de fans het vertrouwen kwijt waren is logisch. Maar na vanavond is er toch weer een beetje hoop."

De Rode Duivels stelden de laatste tijd vaak teleur. Eerst op het EK en nadien in de Nations League. Volgens Marc Degryse kan de bondscoach het vertrouwen nog wel terugwinnen. "Tedesco heeft nog twee goeie wedstrijden nodig om dat vertrouwen helemaal terug te winnen."

"Volgende maand tegen Italië moeten ze hetzelfde niveau brengen, én moet er gewonnen worden. Je kan niet blijven wijzen naar gemiste kansen of een slecht eerste halfuur. En na Italië en Israël moet de positie van Tedesco geëvalueerd worden."

Het contract van Tedesco werd nog voor het EK verlengd, maar Degryse vindt het toch een goed idee om hem te evalueren. "Dat lijkt me maar logisch. Want de doelstellingen in de Nations League - bij de eerste twee eindigen - worden allicht niet behaald."

"En er moet ook in rekening worden gebracht of hij wel het maximale uit de spelers haalt en of iedereen nog even graag naar de nationale ploeg komt. Eind 2024 moet de bond - eventueel na een gesprek met De Bruyne en Lukaku - zich afvragen: is hij de geschikte man om de WK-kwalificatiecampagne in te zetten?"