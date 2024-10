De zwarte reeks gaat door: België staat maar net voor... de Faeröer Eilanden

België kon opnieuw niet op tegen Frankrijk. De Rode Duivels hebben de Fransen niet meer verslagen sinds 7 juni 2015.

14 oktober 2024 markeert mogelijk een keerpunt in het mandaat van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels? Sommige supporters hopen in ieder geval dat deze nieuwe nederlaag tegen Frankrijk het einde betekent.

Ondanks een overtuigende prestatie in de eerste helft, misschien wel de beste sinds het begin van het Tedesco-tijdperk, hebben de Belgen opnieuw verloren van hun buren. Onlangs hebben ze ons meerdere voetballessen gegeven, en niet de minste...

Frankrijk: beul van Domenico Tedesco?

Laten we eerst eens kijken naar de meest recente gebeurtenissen die de nieuwe generatie en hun coach direct aangaan. Sinds zijn aankomst bij de Rode Duivels anderhalf jaar geleden heeft hij het opgenomen tegen het team van Didier Deschamps drie keer.

De conclusie is bitter, pijnlijk: drie wedstrijden, drie nederlagen. Wat misschien wel het meest frustrerend is, is dat tijdens die drie wedstrijden vaak werd gedacht dat er "ruimte was" om het beter te doen.

De wedstrijd van deze maandag heeft ons in ieder geval duidelijk dit gevoel nagelaten. De Rode Duivels waren ook goed begonnen in de uitwedstrijd in Lyon vorige maand, voordat ze uitdoofden.

Wat betreft de 1-0 nederlaag in de achtste finale van het EK afgelopen zomer, kunnen we niet zeggen dat beide teams goed speelden of dat de ene de andere domineerde. Maar uiteindelijk verloor België in de slotfase door een eigen doelpunt...

Wat we uiteindelijk moeten onthouden van deze drie recente nederlagen? België is momenteel te zwak en slaagt er niet echt in zich te manifesteren.

De laatste overwinning van de Rode Duivels? 7 juni 2015

Echter, voordat we kritiek uiten op deze nieuwe generatie en hun coach, moeten we ook opmerken dat de vorige niet veel beter presteerde tegen de Fransen.

De beroemde 'Gouden Generatie' kampte ook met grote problemen tegen Frankrijk en heeft simpelweg nooit van hen gewonnen in een internationale competitie.

We herinneren ons natuurlijk de "nederlaag van de teleurstelling" - zoals de Fransen het graag noemen - in 2018, in de halve finale van het WK. Met een scenario dat eigenlijk vrij vergelijkbaar is met wat we de laatste tijd hebben gezien.

Naast deze enorme teleurstelling had Frankrijk ook de Belgen ontmoedigd in de halve finale van de Nations League 2021, terwijl ze bij rust met 2-0 achterstonden. Dus, zelfs als Tedesco worstelt tegen de Fransen, was dat ook het geval bij Roberto Martinez.

Een minderwaardigheidscomplex?

De laatste overwinning van België op Frankrijk dateert eigenlijk uit het tijdperk van Marc Wilmots. Dat was op 7 juni 2015 tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. De Rode Duivels wonnen destijds met 3-4 in het Stade de France.

Sindsdien 5 nederlagen in 5 wedstrijden. Vandaag brengt de Franse pers een informatie naar buiten waar niemand blij van wordt: België is momenteel de tegenstander die Frankrijk het beste ligt... na de Faeröer Eilanden.

5 - Frankrijk heeft de laatste 5 wedstrijden tegen België gewonnen, de langste historische reeks van succes tegen deze tegenstander. Alleen tegen de Faeröer Eilanden blijven de Fransen een langere reeks zeges behouden (6). Glimlach. pic.twitter.com/eEpL9qwUCg — OptaJean (@OptaJean) 14 oktober 2024

De realiteit is pijnlijk, natuurlijk. Een van de achterliggende vragen blijft een minderwaardigheidscomplex bij onze Rode Duivels als ze tegen de Fransen spelen. Laten we helaas geen aandacht besteden aan tactische analyses en ons richten op de pure resultaten: in de recente geschiedenis is Frankrijk superieur aan België op voetbalgebied.