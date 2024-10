Ondanks de tegenvallende resulaten nu toch ferme opsteker voor Rode Duivels die kansen op WK-ticket vergroot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de tegenvallende resultaten van België de laatste tijd, krijgen de Rode Duivels nu toch nog eens goed nieuws te horen. Ze zullen sowieso reekshoofd zijn bij de WK-kwalificatiewedtrijden.

De Rode Duivels konden de laatste tijd allesbehalve overtuigen. Na een teleurstellend EK volgden nog enkele zwakkere prestaties in de Nations League, al werd er op maandag wel goed spel gebracht tegen Frankrijk.

Door de nieuwe nederlaag heeft België echter bijna geen kans meer om nog in de top 2 van zijn Nations League-groep te zijn. De Rode Duivels moeten 6 op 6 halen en wat geluk hebben om nog door te stoten naar de kwartfinales.

Dubbel jammer, aangezien ook de WK-kwalificaties vanaf nu gekoppeld zijn aan de Nations League. De acht landen die doorstoten naar de kwartfinales van de Nations League zijn namelijk reekshoofd en zitten in pot 1 voor de WK-kwalificaties, weet Het Nieuwsblad.

Ondertussen is Duitsland op die manier als eerste land zeker hiervan. De Rode Duivels allerminst, al is er een grote maar waar rekening mee gehouden moet worden.

Aangezien er 12 poules zijn van vier of vijf landen, moeten er nog vier andere reekshoofden zijn. Hiervoor wordt er gekeken naar de FIFA-ranking. België staat op de zesde plaats daar, waardoor de Duivels zeker reekshoofd zijn en in pot 1 zitten. De tegenvallende resultaten van de laatste tijd zullen dit ook niet meer in gedrang brengen.

Heel goed nieuws aangezien dit de kansen op een ticket voor het WK 2026 vergroot. De loting voor de WK-kwalificaties zal op 13 december doorgaan.