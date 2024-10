Spaanse topclub krijgt zware straf omwille van actie supporters richting Thibaut Courtois

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens de Spaanse sportkrant Marca hangt Atlético Madrid een zware straf boven het hoofd, bestaande uit twee wedstrijden achter gesloten deuren en een boete van 65.000 euro.

Deze sancties zijn het gevolg van de ongeregeldheden tijdens de stadsderby tegen Real Madrid, waar Thibaut Courtois onder andere aanstekers en afval naar zijn hoofd kreeg geslingerd. De incidenten hebben geleid tot een grote ophef in de Spaanse voetbalwereld.

De Madrileense derby, die eind september plaatsvond, werd in de tweede helft even stilgelegd vanwege de onrust. Courtois, die zich niet kon inhouden, had zich omgedraaid om de Atlético-fans te provoceren na de openingstreffer van Eder Militao.

Dit resulteerde in een reactie van de supporters, die objecten naar de doelman gooiden. De scheidsrechter besloot beide teams naar binnen te sturen om de situatie te kalmeren, wat leidde tot kritiek en bezorgdheid over de veiligheid in het stadion.

Atlético Madrid heeft inmiddels aangekondigd zelf actie te ondernemen door de daders van de ongeregeldheden te identificeren. Tot nu toe hebben vier fans al een stadionverbod ontvangen. Echter, de Spaanse antigeweldscommissie is van mening dat deze maatregelen niet voldoende zijn. Zij eisen dat de club twee wedstrijden zonder publiek speelt, om zo een duidelijke boodschap te sturen dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

De commissie benadrukt dat sport een plaats moet zijn van samenhorigheid en respect. “In geen geval kunnen we dit gedrag normaliseren. Sport moet een plek zijn voor samenhorigheid en respect, waar fans hun team steunen met passie, maar altijd binnen de grenzen van respect, menselijkheid en veiligheid,” aldus de verklaring van de commissie.