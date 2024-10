🎥 "Tedesco, buiten": deze keer hebben de supporters van de Rode Duivels er genoeg van

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben voor de tweede keer verloren in deze Nations League tegen Frankrijk, en voor de derde keer in drie maanden tijd. De supporters van de Rode Duivels waren er echt niet blij mee.

België heeft misschien wel zijn beste wedstrijd gespeeld sinds lange tijd tegen Frankrijk. Onvergelijkbaar met de vorige Nations League-wedstrijden en al zeker onvergelijkbaar met het tegengevallen EK 2024. Toch hebben de supporters van de Rode Duivels er genoeg van.

Terwijl de Rode Duivels (1-2) onderuit gingen tegen een Frankrijk dat de wedstrijd eindigde met 10 man, vond er een primeur plaats in het Koning Boudewijnstadion. Er werd "Tedesco, buiten" gezonden.

De gezangen werden al snel onmogelijk te negeren en werden meerdere keren herhaald tot het laatste fluitsignaal. Ongetwijfeld zal Domenico Tedesco ze hebben gehoord, en de bondscoach van de Rode Duivels begrijpt het Frans wel goed genoeg om te weten wat er aan de hand was.

Het stadion dat "Tedesco, neem ontslag" schreeuwt pic.twitter.com/DBCdSqEeVJ — Belgium Touch ?? (@BelgiumTouch) 14 oktober 2024

Was het terecht voor Tedesco, na over het algemeen goed gecontroleerd spel gebracht te hebbn, vooral in de eerste helft? Misschien bekritiseerde het publiek wel voorspelbare veranderingen die niet brachten wat werd gehoopt.

Met deze nederlaag lijkt het min of meer voorbij te zijn in de Nations League voor onze Rode Duivels, en de kloof met het publiek wordt steed grote er en groter. De KBVB zal dit ongetwijfeld ter harte nemen...