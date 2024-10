Voormalige Rode Duivel, die nog graag wil terugkeren, is realistisch: "We weten allemaal dat de gouden generatie voorbij is..."

Christian Benteke heeft sinds 2022 niet meer gespeeld voor het nationale team. Hij ziet dat de zogenaamde 'gouden generatie' voorbij is en dat de nieuwe nog wat tijd nodig heeft.

De huidige topscorer van de MLS, Christian Benteke, blijft maar doelpunten maken alsof het niets is. De 33-jarige aanvaller hoopt nog steeds op een selectie voor de Rode Duivels, zoals hij onlangs heeft uitgelegd.

Benteke was te gast in het programma "Bartoli Time" op RMC Sport. Hij sprak over de nieuwe generatie van het Belgisch voetbal. "Ik zou zeggen dat er veel verwachtingen zijn rond dit team.

"Vooral na onze prestaties van de afgelopen jaren waar er veel enthousiasme en hoop was met de generatie die we hadden. Helaas hebben we geen enkele trofee kunnen winnen", begint hij.

"Het Belgische publiek heeft nu specifieke verwachtingen in sommige toernooien, en in het bijzonder met deze nieuwe generatie. Ze zijn de afgelopen jaren gewend geraakt aan goede wedstrijden, spektakel en overwinningen. Maar nu, zodra je naar een gelijkspel of een nederlaag kijkt, is het inderdaad moeilijk te accepteren dat dit een nieuwe generatie is en dat het tijd kan kosten."

"We weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft, misschien zullen er grote dingen gebeuren, grote spelers die zich zullen ontwikkelen. Maar momenteel is de 'gouden generatie' voorbij, dat weten we allemaal."

?? Christian Benteke is te gast bij Bartoli Time en spreekt over de situatie van de Belgische selectie:



? "Momenteel is de gouden generatie voorbij, nu moeten we afwachten wat de huidige generatie zal brengen, we zullen allemaal blij zijn als ze een trofee winnen." pic.twitter.com/WdSKGbJgSt — RMC Sport (@RMCsport) 13 oktober 2024

```