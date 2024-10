Opvallend moment bij de Jonge Duivels na nederlaag tegen Hongarije: "De spelers op het veld wisten van niets"

De Jonge Duivels maken nog kans op een ticket voor het EK U21. Ze verloren van Hongarije, maar door een verrassende nederlaag van Schotland tegen Kazachstan mogen ze nog barragematchen spelen.

De Jonge Duivels beten hun tanden stuk op een stug Hongarije. Na negen minuten spelen kon Nemeth (ex-Genk) de bezoekers op voorsprong brengen vanop de stip.

Uiteindelijk bleef de 0-1 de rest van de wedstrijd op het scorebord staan, waardoor de U21 verloor. Schotland speelde op hetzelfde moment tegen Kazachstan, waar een overwinning voor de Schotten verwacht werd.

Maar die gingen verrassend onderuit, waardoor België alsnog tweede eindigt in zijn groep. Hierdoor mogen ze nog barrages spelen om eventueel een ticket voor het EK U21 te bemachtigen.

Spelers wisten niet dat het nog niet voorbij was

Een opvallend beeld was dan ook dat de spelers na afloop allemaal meteen met de handen in het haar op de grond gingen liggen. Zij waren duidelijk niet op de hoogte van de Schotse nederlaag.

"We hebben bewust niet naar de andere tussenstanden gekeken. Tot de videoanalist me vijf minuten voor het einde riep en zei: ‘Coach, het komt goed. Schotland verliest.’ Dat gaf een bepaalde rust voor ons aan de zijlijn, maar de spelers op het veld wisten van niets", bevestigt U21-bondscoach Gill Swerts bij HLN. Tactisch, om hen scherp te houden?

"Bij het laatste fluitsignaal dachten ze dat het voorbij was. Toen we aangaven dat we ons alsnog hadden geplaatst, waren ze nog steeds teleurgesteld. Omdat ze absoluut wilden winnen. Dat toont hoe deze groep in elkaar zit. Ik moest de spelers oppeppen en heb benadrukt dat we het nu nog altijd in eigen handen hebben. We willen naar dat EK", besluit hij.