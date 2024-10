Nadat Belgische fans om ontslag van Domenico Tedesco roepen: "Op een gegeven moment moet de bondscoach zichzelf ook in vraag stellen"

België verloor maandagavond van Frankrijk in de Nations League. De supporters in het stadion waren niet tevreden en het klonk "Tedesco, buiten".

Opnieuw hetzelfde verhaal voor de Belgen, die alweer niet konden winnen van Frankrijk. Kevin Mirallas, voormalig Rode Duivel, was teleurgesteld bij het laatste fluitsignaal bij RTL Sports.

"Ze stonden achter terwijl ze de beste kansen kregen. Ze hebben de tweede helft totaal gemist. Het ontbrak hen aan intensiteit, samenhang, veel dingen... We hebben veel dingen vanuit de tribunes gehoord. Op een gegeven moment moet de bondscoach zichzelf ook in vraag stellen."

Mirallas verwees naar de "Tedesco, buiten", dat aan het einde van de wedstrijd door sommige supporters werden gezongen in het Koning Boudewijnstadion.

"Het is nooit prettig om dat te horen. Voor de nationale ploeg spelen is een beloning voor het werk dat je in de club hebt gedaan. Ik begrijp de boodschap van de fans. Deze nieuwe generatie slaagt er niet in sommige wedstrijden te winnen, terwijl we dat echt wel nodig hebben", reageerde Johan Walem.

"Voor de spelers is het ook niet gemakkelijk. Als je speler bent, hoor je dat niet graag. Ze worden ook geviseerd. We zeggen het al een tijdje: er klopt iets niet met Tedesco. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan (in de Nations League). Wat zeker is, is dat op een bepaald moment de bond de zaken onder controle zal moeten nemen...", vervolgde Mirallas.