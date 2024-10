Zo schrijven de Franse media over Rode Duivels na nieuwe nederlaag voor België: "Ze blijven absoluut kansloos"

Frankrijk heeft maandag voor de derde keer op korte tijd gewonnen van België. Bij de Franse media zagen ze het graag.

De Rode Duivels lijken maar niet te kunnen winnen van Frankrijk. Eerst verloren ze op het EK in de achtste finales en later nog twee keer in de Nations League. De Franse media zagen het graag gebeuren.

Bij L'Equipe duiden ze er nog eens op dat België maar niet kan winnen van Frankrijk. 'Het is nog niet meteen iets dat in het Guinness Book of Records komt te staan staan, maar Les Bleus zijn bezig aan een indrukwekkende reeks tegen België.'

'Deze manier van winnen kan alleen als het tegen België is. Zelfs als er zwak wordt gestart en als je met tien man eindigt. Omdat het tegen België is, en het in het verleden altijd al zo is geweest. Zo weten we dat er voor de Fransen eigenlijk niet veel ergs kan gebeuren, want zelfs als de Duivels goed spelen, blijven ze absoluut kansloos.'

Le Parisien is ook niet mals voor de Rode Duivels. 'België is een voetbalnatie die al tien jaar lang aan zelfsabotage doet', klinkt het. 'De Rode Duivels doen zichzelf in grote matchen telkens weer de das om. Ze legden dertig minuten lang een stevig tempo op waar de Fransen niets tegenover konden zetten. Maar je moet België zijn om zoveel kansen én zelfs een penalty te krijgen om er uiteindelijk niets mee te doen.'

Le Monde zag op zijn beurt ook dat het Nations League-avontuur van België niet op de gehoopt manier zal eindigen. 'De Rode Duivels mogen - ondanks een puik optreden - een vervolg in de Nations League zo goed als zeker uit het hoofd zetten. Na een teleurstellend EK zou het een nieuwe opdoffer zijn voor Jeremy Doku en co.'