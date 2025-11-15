Kazachstan Kazachstan
Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken
Foto: © photonews

De Rode Duivels zullen het dinsdag tegen Liechtenstein moeten afmaken. Tegen Kazachstan kwamen ze zelfs op achterstand en speelden een héél matige wedstrijd. Hans Vanaken scoorde begin tweede helft, maar een tweede goal konden de Belgen niet afdwingen. Rudi Garcia zal weer onder vuur liggen.

We hebben een voorsmaakje gekregen van wat er gaat gebeuren eens Kevin De Bruyne zijn internationale schoenen aan de haak hangt. Zonder KDB spelen de Belgen als een middenmotor: voorspelbaar, traag en zonder creativiteit. Het game plan van Kazachstan was duidelijk en werkte.

Waarom twee verdedigende middenvelders?

Ze gingen massaal voor hun doel liggen en braken uit elke keer ze konden. Na zeven minuten leverde dat al een goal op via het 17-jarige toptalent Stapaev. Die liep De Winter er makkelijk af en scoorde in de korte hoek. Daar zag Sels er ook niet goed uit. De keuze voor De Winter bleek ook niet meteen een schot in de roos.

Aanvallend was het even frustrerend om naar te kijken. De Duivels speelden de bal rond de box en probeerden dan in te spelen, maar het was allemaal zo doorzichtig. Doku probeerde wel een paar keer te dribbelen, maar er was gewoon geen ruimte. En de man die vanop afstand het verschil kon maken, zat op de bank.

Daarom ook de vraag: waarom met twee verdedigende middenvelders spelen als Tielemans op zijn persconferentie zei dat hij fit was? De middenvelder van Aston Villa kan een aanval op gang brengen en scoren met een afstandsschot. 

Anarbekov maakt Duivels gek, Vanaken scoort wel

Nu waren er wel een paar kansen voor de Belgen met De Ketelaere, Vanaken, Doku en Trossard, maar doelman Anarbekov bewees waarom hij de reden is dat Kairat Almaty in de Champions League zit. Club Brugge, u weze gewaarschuwd...

Elke keer Kazachstan uitbrak, was het ook paniek in de Belgische rangen. Geen wijzigingen bij de start van de tweede helft, maar het was wel direct prijs na drie minuten. Castagne behield goed het overzicht en zag Vanaken naar de tweede paal lopen. De bal kwam perfect en de gelegenheidskapitein kopte de 1-1 tegen de touwen. Een hele opluchting!

Al moest er nog eentje vallen en dat bleek een quasi onmogelijke taak te worden. Zeker als de présence voor doel er amper was. Lukaku wordt uiteraard gemist in dit soort matchen. De Ketelaere was niet sterk genoeg om zich door te zetten en Openda al zeker niet.

Raskin laat 1-2 liggen

Bij een voorzet van Seys was er letterlijk niemand voor doel om het hobbelend geval een tikje te geven om in het open doel te scoren. Raskin kreeg in minuut 88 dé kans op de 1-2, maar liet alleen voor de doelman de niet te missen mogelijkheid liggen. 

Rudi Garcia zal weer heel wat kritiek krijgen na deze prestatie. De bondscoach moet dinsdag met bibberende benen de kwalificatie weten af te dwingen tegen Liechtenstein. Een normaal gezien héél makkelijke opdracht, maar als we deze match zagen...

Opstellingen

Kazachstan Kazachstan
Anarbekov Temirlan   90' 8.56 9
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/20 (20%)
Kairov Bagdat   90' 6.28 6
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Kassym Alibek 90' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Alip Nuraly 90' 6.88 7
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Vorogovskiy Yan 90' 7.13 7
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Orazov Ramazan 90' 6.36 6
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Tapalov Erkin   90' 5.89 6
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Chesnokov Islam   79' 6.08 5
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Samorodov Maksim 80' 6.28 6
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Kenzhebek Galymzhan 57' 6.7 7
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Satpaev Dastan  56' 7.72 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Bank
Shaizada Bekkhan 0'  
Maliy Sergiy 0'  
Ashirbek Arsen 33' 6.15 5
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Zhumat Dauren 0'  
Seisen Mukhammejan 0'  
Zhukov Georgiy 0' 6.75  
Zhagorov Nauryzbek 0'  
Sviridov Ivan 34' 6.6 5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Karaman Dinmukhamed 10' 6.03 5
Astanov Elkhan 0'  
Astanov Sultanbek 0'  
Kasabulat Damir 0' 6.5  
België België
Sels Matz 90' 6.98 7
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Castagne Timothy A 90' 7.57 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 55/67 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
De Winter Koni 90' 6.72 6
  • Nauwkeurige passes: 88/92 (95.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Theate Arthur 90' 6.75 6
  • Nauwkeurige passes: 73/77 (94.8%)
Seys Joaquin 81' 6.72 7
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Onana Amadou   71' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Vanaken Hans 90' 8.2 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Schoten op doel: 3/7
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Raskin Nicolas 89' 6.76 7
  • Nauwkeurige passes: 52/53 (98.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Trossard Leandro 71' 6.18 5
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 22
De Ketelaere Charles 71' 6.36 6
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Doku Jérémy 90' 7.2 8
  • Nauwkeurige passes: 45/56 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 8
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 23
Bank
Lammens Senne 0'  
Mechele Brandon 0'  
De Cuyper Maxim 9' 5.99  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Witsel Axel 0'  
Moreira Diego 0'  
Tielemans Youri 19' 6.33 5
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Openda Lois 19' 6.94 4
  • Sleutelpasses: 1
Vandevoordt Maarten 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Vanhoutte Charles 0'  
Vermant Romeo 1' 6.47  
Saelemaekers Alexis 19' 6.59 6
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 4-1 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-2 IJsland IJsland
Armenië Armenië 0-1 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 4-0 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 0-2 Italië Italië
Engeland Engeland 2-0 Servië Servië
Andorra Andorra 0-1 Albanië Albanië
Ierland Ierland 2-0 Portugal Portugal
Finland Finland 0-1 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 0-2 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 3-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 1-1 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 1-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 1-1 België België
Georgië Georgië 18:00 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 18:00 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 18:00 Wales Wales
Turkije Turkije 18:00 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 20:45 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 20:45 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 20:45 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 20:45 Schotland Schotland
