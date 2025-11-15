Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

De Rode Duivels zullen het dinsdag tegen Liechtenstein moeten afmaken. Tegen Kazachstan kwamen ze zelfs op achterstand en speelden een héél matige wedstrijd. Hans Vanaken scoorde begin tweede helft, maar een tweede goal konden de Belgen niet afdwingen. Rudi Garcia zal weer onder vuur liggen.

We hebben een voorsmaakje gekregen van wat er gaat gebeuren eens Kevin De Bruyne zijn internationale schoenen aan de haak hangt. Zonder KDB spelen de Belgen als een middenmotor: voorspelbaar, traag en zonder creativiteit. Het game plan van Kazachstan was duidelijk en werkte.

Waarom twee verdedigende middenvelders?

Ze gingen massaal voor hun doel liggen en braken uit elke keer ze konden. Na zeven minuten leverde dat al een goal op via het 17-jarige toptalent Stapaev. Die liep De Winter er makkelijk af en scoorde in de korte hoek. Daar zag Sels er ook niet goed uit. De keuze voor De Winter bleek ook niet meteen een schot in de roos.

Aanvallend was het even frustrerend om naar te kijken. De Duivels speelden de bal rond de box en probeerden dan in te spelen, maar het was allemaal zo doorzichtig. Doku probeerde wel een paar keer te dribbelen, maar er was gewoon geen ruimte. En de man die vanop afstand het verschil kon maken, zat op de bank.

Daarom ook de vraag: waarom met twee verdedigende middenvelders spelen als Tielemans op zijn persconferentie zei dat hij fit was? De middenvelder van Aston Villa kan een aanval op gang brengen en scoren met een afstandsschot.

Anarbekov maakt Duivels gek, Vanaken scoort wel

Nu waren er wel een paar kansen voor de Belgen met De Ketelaere, Vanaken, Doku en Trossard, maar doelman Anarbekov bewees waarom hij de reden is dat Kairat Almaty in de Champions League zit. Club Brugge, u weze gewaarschuwd...

Elke keer Kazachstan uitbrak, was het ook paniek in de Belgische rangen. Geen wijzigingen bij de start van de tweede helft, maar het was wel direct prijs na drie minuten. Castagne behield goed het overzicht en zag Vanaken naar de tweede paal lopen. De bal kwam perfect en de gelegenheidskapitein kopte de 1-1 tegen de touwen. Een hele opluchting!

Al moest er nog eentje vallen en dat bleek een quasi onmogelijke taak te worden. Zeker als de présence voor doel er amper was. Lukaku wordt uiteraard gemist in dit soort matchen. De Ketelaere was niet sterk genoeg om zich door te zetten en Openda al zeker niet.

Raskin laat 1-2 liggen

Bij een voorzet van Seys was er letterlijk niemand voor doel om het hobbelend geval een tikje te geven om in het open doel te scoren. Raskin kreeg in minuut 88 dé kans op de 1-2, maar liet alleen voor de doelman de niet te missen mogelijkheid liggen.

Rudi Garcia zal weer heel wat kritiek krijgen na deze prestatie. De bondscoach moet dinsdag met bibberende benen de kwalificatie weten af te dwingen tegen Liechtenstein. Een normaal gezien héél makkelijke opdracht, maar als we deze match zagen...