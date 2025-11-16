"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

Na het gelijkspel van de Rode Duivels tegen Kazachstan klonk de teleurstelling luid. Analist Peter Vandenbempt wees op de rol van de doelman van de tegenstander en op de gebrekkige afwerking bij de Belgen.

Keeper als uitblinker

Volgens Vandenbempt lag een groot deel van de verklaring bij de doelman van Kazachstan. “Kijk, de Duivels botsten op een keeper die de match van zijn leven heeft gespeeld”, vertelt hij bij Sporza in zijn matchanalyse.

De Rode Duivels kregen de nodige kansen, maar werkten die niet af. “Te veel pogingen waren in het bereik van de doelman. Zoals die laatste kans van Raskin - je moet toch geen afwerker zijn om die binnen te knallen?”

De Belgische ploeg creëerde kansen, maar miste scherpte in de afwerking, waardoor het overwicht niet in doelpunten werd omgezet. De analist benadrukte dat het team voorlopig te afhankelijk blijft van één spits. “Kunnen we dit soort matchen dan alleen maar winnen met Lukaku? Voorlopig wel, blijkbaar.”

De statistieken van andere spitsen liegen er niet om. De Ketelaere scoorde niet meer sinds september, Openda staat al sinds het voorjaar droog en ook voor Trossard lukt het maar niet bij de nationale ploeg.

Jeremy Doku als lichtpunt

Ondanks de matige prestatie van het team was er één speler die indruk maakte op Vandenbempt. Doku speelde een sterke eerste helft en viel ook na afloop op door zijn woorden. “De uithaal van Doku is minstens zo verontrustend als het gelijkspel”, klinkt het.

Zijn interview benadrukte de frustratie binnen de groep en maakte duidelijk dat er spanningen bestaan rond de huidige aanpak. “Garcia moet dringend in dialoog gaan met hem. Want een misnoegde sleutelspeler wil je er echt niet bij”, besloot Vandenbempt.

