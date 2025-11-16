Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt
Foto: © photonews

Het is grimassen troef bij de Rode Duivels na het gelijkspel tegen Kazachstan. Matz Sels blikte terug op de wedstrijd, en vooral op het doelpunt dat hij aan zijn eerste paal moest incasseren.

Met zijn doorbraak als eerste doelman van Manchester United klopt Senne Lammens steeds nadrukkelijker op de deur voor een plaats als nummer twee achter Thibaut Courtois. Matz Sels daarentegen lijkt wat minder zeker dan de voorbije seizoenen.

Toch werd de doelman van Nottingham Forest zes maanden geleden nog verkozen tot beste keeper van de Premier League en stelde hij nooit teleur bij de nationale ploeg. Alleen treft hij bij de openingstreffer van Kazachstan toch ook wat schuld.

Naast de slechte pass van Arthur Theate en het terugwijkende verdedigen van Koni De Winter moest Sels zich laten kloppen aan zijn eerste paal, en dat is voor een doelman nooit een goed teken.

Lichtjes op het verkeerde been gezet

Onze laatste man had het waarschijnlijk beter kunnen doen, maar in de herhalingen is te zien dat de bal werd gedevieerd. "Dat gebeurt. Koni (De Winter) probeert het schot te blokkeren en zo belandt de bal aan de eerste paal. Het is moeilijk om van richting te veranderen omdat de bal heel snel gaat", aldus Sels.

"Ik denk niet dat we veel kansen tegen kregen, maar we zijn niet goed aan de eerste helft begonnen. We hebben volgens mij genoeg kansen gecreëerd om te winnen. We moeten onszelf in vraag stellen. Jammer dat we het vandaag niet konden afmaken, maar dinsdag is er een nieuwe match", besluit hij.

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kazachstan
Matz Sels

