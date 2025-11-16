Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

De Rode Duivels kwamen niet verder dan 1-1 tegen Kazachstan, na defensief geklungel en een doelpunt van Vanaken. Na afloop sprak vooral Jérémy Doku opvallend kritisch over het spel én over de hele WK-campagne.

De Rode Duivels speelden zaterdagavond tegen Kazachstan een wedstrijd om snel te vergeten. België bleef op een 1-1-gelijkspel steken na een doelpunt van Hans Vanaken en defensief geblunder bij het tegendoelpunt.

Na afloop kwamen er heel wat Duivels met de pers praten. Enkel Jérémy Doku durfde écht kritisch te zijn, en terecht. Hij beseft wel dat als er een bal goed viel, het algemen gevoel anders had geweest.

"Scoren we, dan winnen we. Of dat pech is? Tegen Noord-Macedonië misschien, maar nu gebeurde nog eens hetzelfde", zegt hij bij Sporza. Het is inderdaad niet de eerste keer dat een wedstrijd van de Duivels op deze manier verloopt.

Jérémy Doku durft het te zeggen

"Het is een gebrek aan efficiëntie. We hebben niet gewonnen tegen Kazachstan, dus mogen absoluut niet tevreden zijn", is hij duidelijk. Besluiten doet Doku scherp: iedereen moet beter doen, ook de coach noemt hij specifiek.





"We hebben al te veel punten laten liggen omdat we in een groot deel van de matchen niet goed genoeg waren. Onze campagne is niet top gelopen, nee. Iedereen moet beter doen. De coach, ik, iedereen."