De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

Foto: © photonews

Manchester United draait weer op volle toeren. Sinds Senne Lammens zijn kans kreeg, is de club vijf matchen ongeslagen, en zelfs Sir Alex Ferguson raakt steeds meer onder de indruk van de jonge doelman.

Manchester United doet het de laatste tijd weer heel goed. The Red Devils zijn al vijf wedstrijden lang ongeslagen in de Premier League, en dan valt er meteen iets op.

Vijf wedstrijden geleden kreeg Senne Lammens zijn eerste basisplaats. Sindsdien verdween hij niet meer uit het doel van United, met drie overwinningen en twee gelijke spelen als gevolg.

Zijn prestaties hebben nu ook de aandacht getrokken van niemand minder dan Sir Alex Ferguson. De Manchester United-legende zit in Bahrein voor een paardenrace, waar hij geïnterviewd werd.

Sir Alex Ferguson is gecharmeerd door Senne Lammens

Voor de camera's van Raceday RTV liet hij zich uit over de paardensport, maar ook over zijn geliefde club. "Het ziet er allemaal goed uit", begon Ferguson over United.

Nadien viel op dat hij plots over Lammens begon, zonder dat er nog maar een vraag over werd gesteld. "Vooral de doelman is fantastisch geweest al, en hij heeft nog maar drie of vier wedstrijden gespeeld. Hij doet het echt heel goed."

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kazachstan
Senne Lammens
Alex Ferguson

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-1 Ierland Ierland
Portugal Portugal 4-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 18:00 IJsland IJsland
Servië Servië 18:00 Letland Letland
Albanië Albanië 18:00 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 18:00 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 20:45 Moldavië Moldavië
Italië Italië 20:45 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 17/11 Slovakije Slovakije
Malta Malta 17/11 Polen Polen
Montenegro Montenegro 17/11 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 17/11 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 17/11 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 17/11 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

