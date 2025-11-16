De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

Manchester United draait weer op volle toeren. Sinds Senne Lammens zijn kans kreeg, is de club vijf matchen ongeslagen, en zelfs Sir Alex Ferguson raakt steeds meer onder de indruk van de jonge doelman.

Manchester United doet het de laatste tijd weer heel goed. The Red Devils zijn al vijf wedstrijden lang ongeslagen in de Premier League, en dan valt er meteen iets op.

Vijf wedstrijden geleden kreeg Senne Lammens zijn eerste basisplaats. Sindsdien verdween hij niet meer uit het doel van United, met drie overwinningen en twee gelijke spelen als gevolg.

Zijn prestaties hebben nu ook de aandacht getrokken van niemand minder dan Sir Alex Ferguson. De Manchester United-legende zit in Bahrein voor een paardenrace, waar hij geïnterviewd werd.

Sir Alex Ferguson is gecharmeerd door Senne Lammens

Voor de camera's van Raceday RTV liet hij zich uit over de paardensport, maar ook over zijn geliefde club. "Het ziet er allemaal goed uit", begon Ferguson over United.





Nadien viel op dat hij plots over Lammens begon, zonder dat er nog maar een vraag over werd gesteld. "Vooral de doelman is fantastisch geweest al, en hij heeft nog maar drie of vier wedstrijden gespeeld. Hij doet het echt heel goed."