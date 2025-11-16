Analyse De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet
De uitspraken van Jeremy Doku na het gelijkspel tegen Kazachstan werpen onvermijdelijk extra olie op het vuur rond bondscoach Rudi Garcia. De winger stelde onder meer dat België de tegenstander misschien niet goed had geanalyseerd

En dat, als De Bruyne, Lukaku en Courtois nodig zijn om zo’n match te winnen, het WK weinig perspectief biedt. Hij wilde ook benadrukken dat “iedereen beter moet doen, ook de coach”, uitspraken die perfect passen binnen de bestaande kritiekstroom.

Doku zijn woorden wegen zwaar door

Doku was één van de weinigen die in Astana zijn niveau haalde. Zijn explosiviteit, dribbelkracht en dreiging stonden in schril contrast met de matige efficiëntie van zijn ploegmaats in de zone van de waarheid. Terwijl Doku probeerde te forceren, werd duidelijk dat de afwerking en beslissingskracht in het team ruimschoots tekortschoten.

Het is begrijpelijk dat zijn woorden stevig binnenkomen, want als speler van Manchester City heeft Doku internationale status en geloofwaardigheid. Daardoor klinken zijn opmerkingen eerder als realistische vaststellingen dan als frustratie. Het roept ook vragen op over de communicatie en het wederzijds vertrouwen tussen spelersgroep en staf.

Efficiëntie is geen fout van de coach

De kritiek op Garcia komt echter niet uit het niets. Zijn stijl, imago en resultaten zorgen er niet voor dat iedereen achter hem staat, en berichten over ruis binnen de federatie versterken dat beeld. Doku’s quotes passen dus perfect in een context waarin de coach al met een vergrootglas wordt bekeken en elk resultaat stof biedt voor debat.

Toch is het te makkelijk om de volledige verantwoordelijkheid bij de bondscoach te leggen. De Rode Duivels creëerden voldoende kansen om met ruime cijfers te winnen, maar faalden collectief in de afwerking. Fouten achterin, gebrek aan precisie en onvoldoende killersmentaliteit zijn geen tactische fout, maar individuele tekortkomingen.

Waar je wel vragen kan bij hebben, is de keuze voor twee controlerende middenvelders tegen Kazachstan. Zeker als je zag hoeveel energie Saelemaekers bracht bij zijn invalbeurt. En was de ervaring van Mechele geen extra troef geweest?

Dinsdag volgt Liechtenstein in Luik, een match die normaal geen obstakel mag zijn. Als de Duivels willen vermijden dat Garcia het enige schietdoel blijft, zullen ze zelf moeten tonen dat woorden niet zwaarder wegen dan daden.

