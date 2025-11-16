Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

Frank Raes analyseert de keuzes van de bondscoach en plaatst vraagtekens bij de rol van Axel Witsel richting het WK 2026. Hij zou veel liever Nathan De Cat meenemen.

Bizarre keuzes van Garcia

Volgens Frank Raes was het opmerkelijk dat Witsel recent opnieuw werd opgeroepen. Hij benadrukt dat de bondscoach wisselende signalen geeft. “Ik vond het redelijk bizar dat de bondscoach Axel Witsel opriep in de vorige interlandperiode en zelfs negen minuten liet invallen voor De Bruyne”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Volgens de analist blaast Rudi Garcia warm en koud met zijn keuzes. “Witsel er opeens bij. Michy Batshuayi oproepen, maar niet laten invallen. Ik kan hem niet altijd volgen”, gaat hij verder.

De analist wijst erop dat dergelijke beslissingen de duidelijkheid rond de selectie niet vergroten. Het oproepen van spelers zonder hen effectief te gebruiken, schept volgens hem verwarring en ondermijnt de consistentie van het beleid.

Witsel in de verdediging

Raes erkent dat Witsel op 36-jarige leeftijd nog steeds een sterke fysieke basis heeft. “Witsel blijft op zijn 36ste natuurlijk een topatleet, die nog steeds zijn plan trekt bij Girona in de Spaanse eerste klasse.”





Witsel zou volgens Raes een optie voor de defensie kunnen zijn, al mag hij dan niet te vaak in sprintduels moeten gaan. Dan moet er voldoende rugdekking zijn. “Desondanks zou ik hem thuislaten. Voor de ervaring hoef je het niet te doen, indien De Bruyne en Lukaku fit geraken. Dan liever De Cat meenemen”, besluit Raes.