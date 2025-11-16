Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

Het zoveelste puntenverlies tegen een flauwe tegenstander zet de Rode Duivels weer in een kritisch daglicht. Peter Vandenbempt stelt duidelijk dat de kwalificatiecampagne geen glans meer heeft.

Hij haalt de wisselvallige resultaten aan. “Je hebt twee keer punten verloren tegen Noord-Macedonië, kunt niet winnen in Kazachstan en ontsnapt ternauwernood thuis tegen Wales. Je mag er niet trots op zijn dat je je in deze groep maar met de hakken over de sloot plaatst", schrijft de analist bij Sporza.

Over bondscoach Rudi Garcia is Vandenbempt niet mals. “Het parcours van Garcia was er geenszins eentje in stijgende lijn. Het gaat al de hele campagne op en af. De Duivels blijven goede momenten afwisselen met complete black-outs, zo eentje kan op een WK volstaan om eruit te liggen.”

Basisploeg op WK gaat er heel anders uitzien

Hij nuanceert meteen. “We mogen wel niet vergeten wie er momenteel allemaal afwezig is. Als iedereen fit is, zal de ploeg aan de aftrap van het WK er toch helemaal anders uitzien. We moeten dus nog altijd een slag om de arm houden.”

Vandenbempt benadrukt dat Garcia tot nu toe wel zijn doel heeft bereikt: “Voorlopig was er voor elke goede prestatie ook een slechte. Garcia heeft op dit moment dus nog geen indruk gemaakt. Alleen deed hij tot dusver wel wat nodig was: het behoud in de Nations League verzekeren en de Duivels richting WK loodsen.”





Over de mogelijke slotmatch tegen Liechtenstein is zijn beeld glashelder: “Je kunnen plaatsen in een thuismatch tegen Liechtenstein, dat is zoals een goal kunnen scoren als de bal op de lijn ligt. Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen en blijft er niks meer over.”

