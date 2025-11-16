Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

Mike Penders sluit zich opnieuw aan bij de Rode Duivels. Hij versterkt de kern voor het duel tegen Liechtenstein van volgende week dinsdag, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Penders opnieuw bij de nationale ploeg

De doelman van Straatsburg, die zijn opleiding bij KRC Genk genoot, vervoegt vandaag de Belgische A-ploeg in Luik. De selectie arriveerde zaterdagnacht vanuit Astana en bereidt zich daar verder voor op de interland van dinsdag. Penders keert daarmee terug in de kern van bondscoach Rudi Garcia.

Penders stond onder de lat bij de Belgische beloften tegen Oostenrijk, een wedstrijd die met 1-0 verloren ging. Omdat de U21 dit kalenderjaar geen wedstrijden meer spelen, besloot Garcia de jonge doelman door te schuiven naar de A-selectie.

Statistieken bij Straatsburg

De 20-jarige keeper uit Uikhoven heeft dit seizoen een vaste plaats bij Straatsburg, dat hem huurt van Chelsea. In elf competitiewedstrijden hield hij al vijf keer de nul.

Eind augustus werd Penders al opgenomen in de selectie voor de interlands tegen Liechtenstein en Kazachstan. Toen moest hij afhaken door een lichte rugblessure. Nu is hij opnieuw fit en klaar om zich bij de kern te voegen.





Het is afwachten of Garcia hem dinsdag effectief een plaats in de wedstrijdkern geeft. De Franse bondscoach lijkt hem alvast perspectief te bieden richting een mogelijke WK-selectie, mocht hij zijn lijn bij Straatsburg doortrekken. Het feit dat hij nu opnieuw wordt toegevoegd, wijst erop dat Garcia hem nauwgezet volgt.