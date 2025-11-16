Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

De Rode Duivels staan dinsdag voor een cruciale opdracht tegen Liechtenstein. Na de zwakke vertoning in Kazachstan is duidelijk dat het veel beter moet, beseft ook Imke Courtois.

De Rode Duivels moeten voor de wedstrijd tegen Liechtenstein goed in de spiegel kijken. Nog een prestatie als tegen Kazachstan kan fataal zijn, als is er geen enkel excuus om niet met ruime cijfers van Liechtenstein te winnen.

Maar wat ze zaterdag toonden in Astana stelde in ieder geval niet gerust, dat zag ook Imke Courtois. "Ik zag geen overtuiging, ik zag geen creativiteit, ik zag geen efficiëntie", schreef ze in De Zondag.

Imke Courtois werd ook niet warm van de Rode Duivels

"Kleur de shorts donkerblauw en we komen uit bij het land dat alles brengt waar wij afscheid van moeten nemen. Maar misschien ligt daar precies onze kans: niet langer de schaduw najagen van wat we ooit waren, maar accepteren wie we vandaag zijn."

Het blijft een pijnlijke vaststelling. "Een ploeg in trage wording, niet in verval. Zonder de gouden glans, maar met de stille hoop dat ook een donkerblauwe hemel soms genoeg licht doorlaat om opnieuw uit volle borst te juichen. Te beginnen met dinsdagavond, op Sclessin, tegen Liechtenstein."





Op Sclessin wordt het van moeten. De Duivels moesten minstens 3 op 6 pakken in dit tweeluik en hadden al verwacht om op dit moment die punten in bezit te hebben. Nu moet er dinsdag dus een overwinning volgen om het WK-ticket veilig te stellen.