Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

De Rode Duivels botsten zaterdag in Astana op een muur, een muur genaamd Temirlan Anarbekov. Een doelman die bijna niemand kende.

Zijn naam, Temirlan, betekent onder andere (volgens de vertaling) "hard als ijzer", en doet onvermijdelijk denken aan de grote Mongoolse veroveraar (overleden in Kazachstan) Tamerlan. En Temirlan Anarbekov was duidelijk hard als ijzer tegen onze Rode Duivels, waarmee hij eer doet aan zijn naam: de doelman van Kairat Almaty maakte 8 reddingen, waarvan 6 in het strafschopgebied, bijna van dichtbij.

De analisten van RTBF maakten grappen over het onderwerp: Frédéric Waseige zei onder andere dat als Thibaut Courtois er niet was, "de beste doelman ter wereld wel degelijk op het veld stond". Zaterdagmiddag leek Anarbekov inderdaad onverslaanbaar.

Heeft Anarbekov de wedstrijd van zijn leven gespeeld tegen de Duivels?

De oplettende volgers van het internationale voetbal waren misschien niet verrast door zijn prestatie, want Temirlan Anarbekov heeft zich al laten zien aan het grote publiek. Vraag de hoofdpersoon of hij gisteren de "wedstrijd van zijn leven" heeft gespeeld, zoals Nicolas Raskin verklaarde, en hij zou je kunnen verrassen, want de wedstrijd van zijn leven speelde hij misschien al op 26 augustus.







Op die dag, in de play-offs voor de Champions League, schakelde Kairat Almaty namelijk Celtic Glasgow uit, na twee doelpuntloze wedstrijden. Met onder andere 5 reddingen in de terugwedstrijd in Kazachstan, stopte Anarbekov vervolgens... drie strafschoppen tijdens de serie die volgde, waardoor hij zijn team zo goed als in zijn eentje kwalificeerde.

In zijn eentje Kairat Almaty naar de Champions League gebracht

Zijn 8 reddingen tegen België zijn dus geen toeval, en dat denken betekent het negeren van het feit dat Temirlan Anarbekov simpelweg een zeer goede keeper is, jong en getalenteerd. Galymzhan Kenzhebek (22 jaar) en ook het wonderkind Demirlan Satpaev (17 jaar) bewezen het tegen onze Duivels: er is voetbal in Kazachstan. Voetbal dat moeite heeft om te exporteren, om verschillende, zowel geografische als culturele redenen, maar dat respect verdient.

Club Brugge, dat op 20 januari naar Kairat Almaty gaat, is dus gewaarschuwd: Temirlan Anarbekov zal de Gazellen niet zomaar laten scoren. Tenminste als de Kazachstaanse doelman na de wintertransferperiode nog steeds in het land is...