Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

De Rode Duivels overtuigden niet tegen Kazachstan en ook de keuzes van bondscoach Rudi Garcia werden in vraag gesteld. Analisten twijfelen openlijk aan zijn aanpak na een opvallend tactisch plan.

De Rode Duivels maakten zaterdagnamiddag geen indruk tegen Kazachstan, maar ook trainer Rudi Garcia niet. De bondscoach maakte enkele heel opvallende keuzes die de wedstrijd toch een bepaalde richting in stuurden.

Het viel op dat we een middenveld met Nicolas Raskin én Amadou Onana kregen. "Tegen Kazachstan, dat de bal niet wil, moet je echt niet met twee controlerende ‘zessen’ beginnen", zei Frank Boeckx volgens Het Laatste Nieuws.

Twee zessen? Onnodig en risicovol tegen zo’n tegenstander

"Zelfs als je vleugelverdedigers hoog staan, heb je tegen zo’n ploeg met twee centrale verdedigers en één verdedigende middenvelder voldoende restverdediging. Zet in de plaats bijvoorbeeld Saelemaekers, of trek Trossard naar dat middenveld. Opties genoeg. Zo breng je tenminste voetbal."

Volgens Marc Degryse lag het in Astana toch niet aan hoe de bondscoach zijn ploeg liet spelen. "Dit gelijkspel kwam niet door de tactiek. Wel omdat we onze kansen niet afmaakten."





Hoewel de meningen verdeeld zijn is er wel één ding heel zeker: het moét beter. Jérémy Doku durfde na afloop kritisch te zijn en benoemde dat iedereen beter moet doen, ook de coach.